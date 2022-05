Citi Zēni, la banda que representará a Letonia y que actuará en la primera semifinal de Eurovisión 2022 el próximo martes 10 de mayo, se ha animado a bailar el "SloMo" de Chanel. Parece que ha sido por petición popular, y los 6 integrantes del grupo han compartido su coreografía en sus redes sociales “Nos pedís una versión la canción de Chanel, ¿Hemos conseguido hacerla bien?”

“You asked for a version of @ChanelTerrero song “Slo Mo” ����



Did we get the choreo right? �� pic.twitter.com/h4GbevS2pb“