¡Comienza un nuevo día de segundos ensayos para Eurovisión 2022! Este miércoles pudimos ver las actuaciones de la mayoría de los participantes de la primera semifinal, que tendrá lugar el martes 10 de mayo, entre ellos los representantes de Ucrania, Albania, Países Bajos o Grecia. Este jueves llega el turno de Systur (Islandia), Subwoolfer (Noruega), Rosa Linn (Armenia), The Rasmus (Finlandia), Michael Ben David (Israel), Konstrakta (Serbia), Nadir Rustamli (Azerbaiyán), Circus Mircus (Georgia), Emma Muscat (Malta) y Achille Lauro (San Marino).

Todos ellos ya han realizado su primer ensayo y este jueves vuelven a subirse al escenario del Pala Alpitour por segunda vez. Por lo que hemos visto en las imágenes disponibles de los primeros ensayos, nos espera una mañana repleta de espectaculares puestas en escena.

Sus ensayos tienen lugar por la mañana, y es que por la tarde actúan por primera vez los países miembros del Big Five: Francia, Italia, Reino Unido, España y Alemania. Chanel aterrizó el miércoles en Turín y está deseando actuar. "La sensación que tengo ahora mismo es de emoción, de ganas de llegar allí y hacernos con el escenario, hacerlo nuestro", contaba nuestra representante poco antes de embarcar.

La banda Systur es la primera en subirse al escenario

Sigga, Beta y Elín, acompañadas por su hermano en la batería, presentan una actuación parecida a aquella con la que ganaron en marzo Söngvakeppnin, la preselección de Islandia. Su canción, "Með Hækkandi Sól", hace referencia a la salida del sol tras un largo invierno, una atmósfera mágica que recrean en Turín con ayuda de una iluminación anaranjada, presente también en la cascada del escenario. El grupo Systur se ha acordado de Ucrania en su ensayo, exclamando al final de la actuación "We love you, Ukraine".

Noruega nos trae una actuación divertida y dinámica. Los lobos de Subwoolfer hacen junto a sus tres bailarines el ya clásico baile de "Give That Wolf a Banana", mientras que DJ Astronaut se mantiene al fondo y elevado sobre una plataforma. Incluyen animaciones de rótulos de parte de la letra de la canción y, además, realizan un cambio de formato de la pantalla antes del último estribillo, si bien vuelven a los 16:9 originales para esta parte. El azul y el amarillo son unas constantes de la actuación, presentes también en la iluminación, que cambia a rojo y blanco para el momento de antes del último estribillo.

Armenia plantea un interesante juego para "Snap", una puesta en escena sin duda sorprendente y llamativa que casa muy bien con la canción. Rosa Linn comienza cantando con su guitarra en lo que parece una habitación repleta de notas de papel blancas, vacías, que recubren tanto paredes como muebles. Retira parte de esas notas, revelando mensajes en la pared, y finalmente arranca una pieza en forma de círculo. Se abre así una especie de ventana a través de la cual la cantante se asoma al escenario en el último estribillo. Mientras el interior de esa habitación es azulado, el exterior está iluminado en tonos naranjas y el humo recubre el suelo.

The Rasmus realiza todo un despliegue de energía y rock en el escenario del Pala Alpitour. Los intérpretes de la famosa canción "In The Shadows" llegan a Eurovisión con "Jezebel", una actuación en la que reinan el negro y el amarillo. Son los únicos colores que utiliza la banda de Finlandia, aparte de unos fogonazos de luz blanca. Lauri Ylönen, vocalista del grupo, se encuentra solo al inicio del tema. En su mano lleva un globo amarillo, que deja volar. Después, a tiempo para el estribillo, se une al resto de los integrantes de The Rasmus, quienes tocan en un mar de globos negros que inunda el escenario. Sin duda, un chute de energía con el que empezaremos por todo lo alto la segunda semifinal de Eurovisión.

Michael Ben David inicia una verdadera fiesta al ritmo de "I.M". Israel es el primer país que utiliza en su puesta en escena la pantalla de focos trasera disponible. Con ella ocultan la estructura del sol y se diferencian de muchas de las que vimos ayer. Se trata de una actuación potente y divertida, con una realización muy dinámica, en la que Michael Ben David lo da todo tanto vocalmente como en lo que respecta al baile. Ataviado de arriba a abajo de blanco, al igual que los bailarines, este color es el gran protagonista de su puesta en escena, al que se añade más tarde el rojo.