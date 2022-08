Tras el éxito de ‘Slomo’, Chanel ha desvelado que tiene preparados nuevos temas. La representante de España en Eurovisión ha anunciado a sus fans que en los próximas días entrará en el estudio y grabará un tema que le hace mucha ilusión estrenar. "Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión”, contaba en su cuenta de Instagram esta semana.

La artista de origen cubano supo que ya tenía fecha para grabar hace unos días, después de recibir una llamada que la hizo saltar de alegría. Chanel ha contado a sus fans que no pudo contener la emoción cuando recibió la noticia. “Cuando me llamaron literalmente me puse a gritar en la calle. ¿Qué será? ¡Oh, my god!”, confesó.

Chanel en su último stories de Instagram