Chirinquitos, garitos,orquestas de pueblo y djs descansan tranquilos, ¡ya tenemos canción del verano! Rosalía acaba de publicar, por fin, "Despechá". El tema del que solo habíamos oído un fragmento de un minuto, pero que había bastado para convertirse en el hit de 2022. Ahora podemos escuchar y disfrutar de más de dos minutos y medio del último tema de Rosalía y de su letra completa

En plena gira, en su concierto de Bilbao, soltó la bomba. Si Dios quiere, hoy sale "Despechá.". Y Dios quiso que fuese un poco tarde. Sus fans se impacientaron cuando a las 00.00 en single seguía sin salir. Pero el equipo de la catalana les está dando una alegría cuando se van despertando. Ha salido a primera hora de la mañana y suena así.

Por supuesto ya es trending topic y seguro que se convierte en tendencia en todas las plataformas. Es la crónica de un éxito anunciado y de una campaña de marketing brillante. A esto se le llama crear hype, o expectación.

Todo empezó hace unas semanas cuando Rosalía de manera, aparentemente espontánea colgaba un vídeo cantando esos versos que ya son parte de lo que nos va a dejar el 2022 grabado a fuego, "baby, no me llames, no ve' que estoy ocupada olvidando tus males":

Aquel post, con solo unos segundos, ya fue una revolución. Rosalía, que se atreve con todos los géneros de los que bebe su inspiración venía con una bachata tremenda.

Desde entonces, con un minuto solo, la catalana consiguió que su "de lao a lao" saltase de móvil en móvil y que a sus conciertos llegaran todos sus fans con los deberes hechos y la letra aprendida. Teníamos canción del verano, pero no sabíamos cómo terminaba.

Ahora Rosalía resuelve el misterio y calma el ansia viva de sus seguidores. Escúchala bien y toma nota. Despechá es ya la canción del verano 2022.

Letra de "Despechá": Baby, no me llames... De Rosalía

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm



Baby, no me llame'

Que yo estoy ocupá' olvidando tus male'

Ya decidí que esta noche se sale

Con toa' mis motomami', con toda mis gyale'



Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah



Voy con la falda (Ah), aro' y cadena' (Eh)

Piña colada (Sí), no tengo pena (Ah, no)

Voy con la Fefa (Wuh), ella es la jefa (Sí)

Ella lo baila (Eh), ella me enseña (Eh)

Hoy no trabaja (Uh) esta morena

Fuck la fama (Eh), fuck la faena (Jaja)

La noche está larga (Eh), la noche está buena (Eh)

Un mambo violento y fin del problema

Mira qué fácil te lo vo'a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo'a decir

Que esta motomami ya no está pa' ti

Mira qué fácil te lo vo'a decir

A, B, C; one, two, three

Mira qué fácil te lo vo'a decir

Que esta motomami—



Y a—Y ando despechá', oah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', oah, alocá'

Que Dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa' Santo Domingo

La ROSALÍA, mmm, jaja, je

Jeje

Ey

Uh, uh, uh, uh

Omega

Ey, ey, ey

Uh, uh, uh, uh