Rosalía ha vuelto a sorprender y ha logrado convertir en éxito una canción que todavía no ha sacado oficialmente, pero sí ha interpretado en directo durante los conciertos de su gira 'Motomami'-- una canción inédita en todo un éxito aunque. Un reto nada sencillo, que parece haber conseguido de forma natural por cómo ha ido haciéndose eco entre su público.

El tema fue presentado en la actuación de Almería, donde ofreció el primer concierto de Motomami World Tour, y más tarde publicó un trozo en su cuenta oficial de Instagram.

La canción no puede encontrarse en ninguna plataforma públicamente todavía, no está grabada en un estudio y ni siquiera tenía título. No obstante, ha conseguido que sus fans ya se hayan aprendido su letra.

Tras varios conciertos, ha sido en la primera fecha de Madrid, donde la artista ha decidido finalmente cuál sería el título del tema. Con la participación del público, Rosalía consultó dos posibles nombres: "¿"Despechá" o "De lao a lao"?". A lo que el público rotundamente respondió: "Despechá".

La cantante Rosalía durante el concierto del 19 de julio en el WiZink Center, en Madrid EFE/Mariscal