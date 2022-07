Las redes sociales nos dejan instantáneas que nunca hubiéramos imaginado, pero gracias a ellas descubrimos que famosos que nunca pensamos que se conocieran, son grandes amigos. Belén Esteban presume en sus perfiles de las fotos de anoche en el concierto de Rosalía en Madrid y la hemos visto muy integrada en su círculo.

Belén Esteban se recupera de su rotura de pierna y una depresión

Belen Esteban aún con muletas en el concierto de Rosalía GTRES

Precisamente hoy nos levantamos y vemos en el kiosko que Belén Esteban es portada de revista. Hace tres meses se fracturó la tibia y el peroné en directo en un plató de televisión.

Asegura la ex de Jesulín de Ubrique hoy en la portada de Semana: “Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundí”. Y añade: “Estos han sido los tres peores meses de mi vida”.

Belen Esteban acude al concierto de Rosalía con su marido y su hija GTRES

Sin embargo, viendo lo bien que Belén Esteban lo pasó anoche en el concierto de Rosalía, al que acudió con muletas, pero en compañía de su marido y su hija, parece que esa etapa oscura empieza a estar superada. Las motomamis son guerreras.