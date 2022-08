Es la protagonista induscutible del verano, y no solo por haber conseguido hacerse con el título de la canción más escuchada sin ni siquiera publicar el tema. Mientras sus fans se deleitan con tantas sorpresas, Rosalía contiúa arrasando con su gira, recorriendo el país de punta a punta. Esta noche se despide de España en Palma de Mallorca y se prepara para dar el salto a Latinoamérica. Primera parada: México. No quedan entradas para ninguna de los cuatro conciertos que tiene previstos allí, y no nos extraña, porque si en algo coinciden sus seguidores, es que ver en directo a la reina de las 'Motomamis' es un espectáculo.

Entre concierto y concierto, Rosalía ha buscado un hueco para relajarse y hablar. Lo ha hecho en el pódcast 'La Pija y la Quinqui', del que se ha declarado fan. Una charla entre amigas en la que ha querido sincerarse. No es habitual ver juntas en una entrevista a la cantante y a su hermana Pilar, que en esta ocasión ha aprovechado la oportunidad para acompañarla. Unas invitadas de lujo para un programa que triunfa entre los jóves y que ahora cierra temporada por todo lo alto.

La cantante Rosalía en concierto

Una charla entre amigas, así podríamos definir esta entrevista en la que hemos visto a una Rosalía muy natural, totalmente desinhibida, hablando de todo, incluso de su vida personal. Como no podía ser de otra manera, a Rosalía le hacen la pregunta del millón. ¿Qué hace una Motomami cuando está 'Despechá'? "Y ando despechá', oah, alocá'. Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá", recita la cantante, para asombro de su hermana Pili. "Despechá es un mood", dice. "Yo cuando estoy Despechá cojo una canción me la canto y me la bailo".

Sin embargo, su hermana Pili reconoce que se mete en TikTok a ver vídeos y que cuando le entran ganas de dormir se duerme. "Y no pasa nada", añade la hermana de la cantante. "Y un heladito a veces está bien", añade Rosalía. Pero uno de los presentadores, Carlos, La Quinqui, insiste porque quiere saber qué hace Rosalía cuando está Despechá. Y lo consigue. "Yo le doy la brasa a la Pili. Me pongo a hablar, hablar y hablar del tema. Yo lo verbalizo mucho", revela.