Rosalía: ¿qué significa "razineta"? La simbólica palabra de 'Despechá'

La canción del verano es de Rosalía y se llama Despechá, este jueves medio mundo baila al ritmo de su nuevo tema. Una canción que logró viralizarse antes de ser publicada gracias a los avances que ofreció en directo en su Motomami tour. Dos minutos y medio en el que la artista catalana despliega un vocabulario acorde con su nueva faceta, envuelta en el universo del motor.

Desde que arrasase en el mundo con su disco El Malquerer (2018), Rosalía despunta en el mundo de la música, en el de la moda y también en la creación de un lenguaje propio que se ha popularizado en todo el planeta. Del “tra-trá” a la “pámpara”, la artista ha sabido desgranar una serie de conceptos que parecen inventados o sacados de contexto. Sobre todo, en su último disco Motomami, donde usa palabras que gran parte de los españoles no han oído jamás.

¿Qué es ser una razineta?

La reina del hype tira de ritmos latinos para su ultimo temazo, 'Despechá', con una letra que no nos vamos a cansar de escuchar. Divertida y muy pegadiza, sus fans ha vuelto a desgranar la letra, convirtiendo varias de sus frases en todo un lema. Una de ellas, que ya es trending topic es la de “voy a 180 porque soy una razineta”, pero ¿qué es una razineta? La palabra no existe como tal y su significado no está claro, dado que puede tener varias acepciones.

Tampoco es la primera vez que suena en una de sus canciones. En su último álbum, Motomami, Rosalía ya la incluso en su tema Abcdefg. Algunos lo relacionan con racing ‘carreras’ y entienden que haría referencia a los amantes de las carreras y el entorno del motor. También podría referirse a una moto pequeña de carreras (a partir de racing y motocicleta).

La propia Rosalía los explicaba así en sus redes hace unos meses cuando una de sus fans le preguntaba por el significado de la palabra. La artista lo resumía perfectamente: "Una chica ke se va de racing".

“Una chica ke se va de racing“ — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

Letra de Despechá

Baby No me llames

Que yo estoy ocupá’

Olvidando tus males

Ya decidí

Que esta noche se sale

Con todas mis Motomamis

Con todas mis yales

Y ando despechá’ woah, alocá

Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Y ando despechá’ woah, alocá

Que Dios me libre de volver a tu lao’

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Voy con la falda, aros y cadena

Piña colada, no tengo pena

Voy con la Fefa, ella es la jefa

Ella lo baila, ella me enseña

Hoy no trabaja, esta morena

Fuck la fama, fuck la faena

La noche esta larga

La noche está buena

Mambo violento

Y fin del problema

Mira que fácil te lo voy a decir A B C, 1 2 3

Mira que fácil te lo voy a decir

Que esta Motomami ya no está pa ti

Mira que fácil te lo voy a decir A B C, 1 2 3

Mira que fácil te lo voy a decir

Que esta Motomami ya no está pa ti

Y ando despechá’ woah, alocá

Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Y ando despechá’ woah, alocá Que

Dios me libre de volver a tu lao’

Lo muevo de lao’ a lao’ y otro lao’

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná’

Voy a 180 porque soy una racineta

Te distraes y yo te adelanto por la derecha

Voy a 180 porque soy una racineta

Te distraes y yo te adelanto por la derecha