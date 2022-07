Es la canción del momento y ni siquiera está todavía estrenada. Rosalía tiene nuevo temazo: se llama "Despechá", tiene ritmos latinos y, aunque todavía no está disponible en plataformas, sus fans no se cansan de escucharlo y bailarlo. La artista catalana lo lleva interpretando sobre el escenario desde que comenzó el Motomami World Tour (en el que también ha presentado otros dos temas inéditos, "Aislamiento" y "Dinero y libertad") y ya es un fenómeno viral. Primero lo cantó en Almería, el 6 de julio, y desde entonces sus seguidores no hacen más que pedirle que publique oficialmente el que podría convertirse en el tema del verano.

De momento parece que nos tendremos que contentar con el clip que Rosalía ha subido a redes sociales. Solo dura medio minuto, pero "Despechá" tiene a todos revolucionados. "Fan de verdad, fan", escribe Aitana en TikTok, mientras que Rauw Alejandro, novio de la intérprete de "Malamente", dice en Instagram lo que está en la mente de todas las motomamis: "Pa' sudar en la pista". Hasta Chanel, rodeada de sus bailarines, se ha animado a subir su propio TikTok con el último hit de Rosalía.

A la espera de que saque oficialmente el single completo en plataformas, tanto los afortunados que han podido escuchar "Despechá" en directo (como Pedro Almodóvar y Belén Esteban) como los que no ya podemos empezar a aprendernos la letra para darlo todo en cuanto se publique.