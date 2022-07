Las palabras de Juan Luis Guerra que han hecho llorar a Rosalía

Almería es la primera parada de la gira de Rosalía. Será el próximo 6 de julio, el pistoletazo de salida para un Motomami World Tour que promete, y mucho. Al menos eso es lo que esperan los fans de la cantante, que se queda sin vacaciones durante esta temporada. Después de recorrer Andalucía, será Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña y, por último, Palma, el concierto con el que dará por finalizada su ruta por España. De ahí dará el salto a América Latina, donde tiene previstos varias fechas en diferentes países, como México o Argentina. En septiembre aterrizará en EEUU para conquistar Nueva York o San Diego. Después regresará a Europa para rematar una larga gira internacional que finalizará el próximo 18 de diciembre, empezando por Braga, Portugal, y terminando en la capital francesa, París.

“��OTO��MAMI WORLD TOUR 2022 Hoy hace 1 mes q salió Motomami y me emociona muchísimo anunciaros que voy q hacer esta gira por tantas ciudades del mundo ���� Que ganas de veros a toOodxssssss❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/aOgXOWU1qp“ — R O S A L Í A (@rosalia) April 18, 2022

Lo anunció el pasado abril a través de sus redes sociales, justo un mes después de salir a la luz su tercer disco de estudio, Motomami. Este último trabajo ha sido muy bien recibido por sus seguidores y también por la crítica, que ya lo considera como uno de los mejores álbumes del año. Muchos lo definen como vanguardista, pero sin dejar a un lado la esencia de Rosalía, que sigue experimentando fusionando géneros. "Si no me arriesgo, no me divierto", aseguraba la artista durante una entrevista.

El 2022 está siendo un buen año para Rosalía, que no publicaba disco desde 2018, con su famoso El mal querer.