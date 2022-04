La cantante Rosalía se suma al elenco de invitadas del programa 9 de ‘Las tres Puertas’, el espacio de charlas presentado por María Casado que se emite todos los miércoles en La1. La artista, que está promocionando su esperadísimo nuevo disco, ‘Motomami’, charla sobre lo que es la fama, algo a lo que le dedica un tema, sobre cómo le ha cambiado la vida en los últimos años y sobre el papel de la mujer en la industria discográfica. También recalca, a tenor de algunas de las críticas que ha recibido, que a día de hoy sigue siendo molesto escuchar a mujeres hablar de su sexualidad de forma abierta a pesar de que otras artistas ya lo hayan hecho en el pasado.

-Hay gente a la que le incomoda el silencio. ¿Qué pasaría si yo me quedara en silencio?

A lo mejor te pregunto yo a ti o me quedo aquí contigo un ratito… Yo te pregunto, pero es que tú sabes más de preguntar que yo. El silencio forma parte de la música. Hasta John Cage hizo hasta una partitura del silencio. Fíjate tú, el silencio es importante, yo creo que es importantísimo en la música.

-¿Tienes tiempo tú de estar en silencio?

Tengo que hacer el tiempo, lo busco, busco los momentos porque sino nunca habría ese momento. Llevo un tiempo que si no es cada día, casi cada día, meditar, me ayuda, como que me centra.

-¿Cómo ha sido tu cambio de vida? Porque tu vida es otra desde hace 3 o 4 años.

Creo que hacer música sobre las cosas que, a veces, como que me sorprende, que aun no entiendo, hacer canciones sobre eso me ayuda. Haber hecho este proyecto de ‘Motomami’, sobre el momento que estaba viviendo esos últimos 3 años, creo que también me ha ayudado a entender, ‘ok, las cosas han cambiado’, pero también me doy cuenta de que sigo haciendo las mismas cosas que hace bastantes años atrás, que es hacer música, siempre que puedo estoy en el estudio, siempre estoy con los míos, siempre que puedo, aunque estos dos últimos años casi han sido lejos de casa.

-‘Motomami’ es tu viaje musical de tu experiencia vital de estos años que tu vida ha dado ese vuelco.

Lo que decías tú, el estar viajando, el que mi contexto cambiara tanto, de golpe conocer a gente nueva, de golpe culturas distintas, lugares diferentes, todo eso ha hecho que ‘Motomami’ suene como suena porque los otros proyectos que había hecho estaban hechos en Barcelona, cada día en el mismo lugar, o sea rutina, nada que ver con ‘Motomami’ que ha estado hecho entre una gira de 2019, la pandemia y 2021.

-Con ‘Motomami’ tengo la sensación de que te has sentido libre para hacer lo que te ha dado la real gana.

Es verdad, parece mentira pero lo has resumido super bien porque en el estudio todo el rato pensaba ‘¿cómo puedo ser más libre, cómo puedo usar mi voz de una manera que no la haya usado antes?’ Era como una premisa que tenía en este proyecto y si yo estaba lejos de casa, entre LA, Nueva York, Miami, Puerto Rico, República Dominicana, todos estos sitios especialmente en Estados Unidos, mucho tiempo allí, ahí se habla en inglés. Claro, a mí me afectaba.

-Es que hay un punto en que tengo la sensación de que Rosalía dice… “Voy a jugar, voy a experimentar”.

Sí. Hay cabida para el sentido del humor, hay cabida para todo tipo de temáticas y creo que en realidad, yo paso mucho tiempo en el estudio, yo escribo, mi lápiz se afecta si yo estoy en un sitio distinto, hablando una lengua distinta en mi día a día, todo eso se ha visto afectado.

-¿Qué es para ti el arte?

Diría que es el medio desde el que yo me expreso, concretamente la música. Es una manifestación humana, es algo natural para mí, de hecho me hace pensar también cuando hablamos de la libertad... yo necesito sentirme libre para hacerlo de la mejor manera posible, para hacerlo de la manera más honesta posible. Necesito como no pensar nunca en ‘esto está bien o esto está mal’, nunca pienso así en el estudio, nunca pienso’ esto es correcto o no’.

-Tú has venido ara dejar huella.

Yo he venido, principalmente… para aprender a ser el mejor músico que pueda ser, para aprender a escribir canciones, para pasarme la vida entera intentando aprender a escribir canciones, así me siento, ‘Motomami’ me ha permitido crecer en ese sentido y quiero que cada proyecto siempre me haga sentir que estoy creciendo como músico, es por eso porque empecé, es por eso, para ser músico, para expresarme mediante la música, y sigo haciéndolo desde ahí.

-A la gente que dice “no entiendo esta canción”, la música no hay que explicarla.

Yo estoy de acuerdo en que es bastante de piel, en ‘te emociona o no te emociona’. Y lo entiendo 100%. Mis artistas favoritos, no me gustaron sus discos. Stravinsky me costó mucho la primera ves que lo escuché, dije ‘ush, esto es denso’, o la Niña de los Peines, me costó al principio, Kanye West me costaba algunos de sus discos y ahora son mi referencia y no puedo vivir sin esa música. Muchos de los artistas que yo admiro al principio no he entendido su propuesta y con el tiempo la he disfrutado.

-¿Detrás de la crítica destructiva, crees que hay un poco de envidia?

No tengo la respuesta de eso pero te puedo decir, lo que más me sorprendió fue el juicio que se hizo a unos 15 segundos que compartí de una canción del proyecto, era la de ‘Hentai’. Y cuando aún no había salido la canción que le daba contexto a esos 15 segundo y no había salido ni el disco que le daba contexto a esa canción de la que salían esos 15 segundos… Yo pensaba… No sé María, para mí esto demuestra que sigue siendo molesto para algunas personas, sigue provocando incomodidad el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad. Cosa que yo, como he crecido, mi madre siempre ha sido una mujer super fuerte, mi entorno, mis amigas, etc. La gente con la que yo he convivido, claro mi entorno no era así, me sorprende que a día de hoy, después de Madonna, después de Björk, después de tantas mujeres, sea como “uh, qué escándalo”. es una temática como cualquier otra, forma parte de la vida. La sexualidad forma parte de la vida al igual que la espiritualidad o la transformación, que son temas que yo quería abordar en ‘Motomami’.

-En ‘Motomami’ aparece sexo, amor, la fama y también la familia, creo que son tus 4 grandes pilares que uno puede detectar escuchando tu trabajo y que al final pueden ser los pilares de cualquier persona. Me encanta el trozo del audio de tu abuela, en catalán.

Dice “el camino que has elegido es difícil, pero si tú eres feliz yo también soy feliz”. Ella me mandó un mensaje no sé si a mediados de 2020, ella siempre me ha mandado muchos mensajes de whatsapp, manda audios largos, entre todos ellos de golpe te encuentras una perlita así y yo me la guardé como una joya y dije ‘esto lo tengo que poner en el disco porque formaba parte de ese momento’ y al final el disco es un recojo de momentos, de vivencias, de pensamientos, de reflexiones y también de emociones, es un recojo de todo eso, a modo de diario personal, hay mucho material autobiográfico, cosa que no había hecho en ningún proyecto anterior.

-¿El éxito emborracha?

Depende de si te lo tomas muy en serio, si te aferras o no, yo siempre pienso que las cosas, todo en la vida siempre viene y va, intento no aferrarme mucho a nada en general. Mi abuelo decía una cosa “me dará mucha pena cuando me tenga que ir de este mundo” y al final me hace pensar en eso, mi abuelo era una persona a la que veías muy anclado en el presente, sin pensar mucho y disfrutando, hizo muchas cosas pero en los últimos años que recuerdo estar cerca de él, siempre estaba en el campo, de animales, cuidando las cosas a su alrededor, mi abuelo decía eso y me hace pensar que es una manera muy bonita de estar en el mundo, sin aferrarse.

-¿La fama es como lo imaginabas?

Yo no creo que tuviera una imagen concreta de lo que significa ser artista por eso yo intenté hacerlo… empecé siendo músico, yendo a escuela de música, estudiando música más de 10 años, nunca pensé que había una forma concreta de experimentar esto, cada uno supongo que tiene un camino diferente.

-Eres una enamorada de la música y de aprender todos los días.

Ante todo yo me siento musico, creo que empecé así y me pasaré la vida así.

-¿No te imaginas haciendo otra cosa?

Pues Dios dirá, yo de momento tengo ganas de hacer discos y luego ya veremos, a lo mejor algún día hago discos para otra gente, me encantaría hacer discos para otra gente.

-Tú compones, cantas, produces. Como mujer, ¿te toca dejar claro que sabes hacer eso?

Como mujer me doy cuenta de que muchas otras compañeras que han producido, compuesto antes, para reequilibrar la balanza, cuando se hacen créditos y se enseña quién ha trabajado en las canciones, es difícil inclusos para ellas no es fácil que hayan otros hombres alrededor porque en seguida se asume que son los demás que han hecho el trabajo por ti. En mi caso yo pienso ‘el tiempo lo dirá todo’ y yo quiero ser 100% transparente con toda la gente que haya trabajado en mis proyectos, me da igual si han aportado un 0,01 como si han aportado un 20% o 40% en una canción, no me importa en absoluto, porque lo importante para mí es ser siempre transparente y para mi cualquier persona que me ha dado un consejo, una observación de lo que sea que me haya hecho cambiar un pelo así de pequeño en la canción, lo pongo. Yo acredito a todo dios, porque soy así de segura como música, como musico, como le quieras decir, como persona que compone y escribe y produce sus temas, yo no tengo problema aunque sé que eso va en detrimento algunas veces en poner luz sobre las mujeres q es y componemos porque muchas veces se da por sentado como si los demás hicieran el trabajo, ¿sabes? Y yo soy la primera en llegar y la última en irme.

-Hoy creo que tú vienes del futuro.

Ojalá que de aquí a dos tres añitos nos podamos volver a encontrar y a hablar y me cuentes tú y yo te cuente. Del nuevo disco ya he estado trabajando alguna cosita, siempre que estoy acabando un proyecto ya estoy pensando en el siguiente, ya estoy escribiendo cositas, dejando ahí…

-La gente no espera solo tu música sino los videoclips. Has dado con la tecla.

Es un trabajo en equipo cuando ves el trabajo como audiovisual es como… que yo no podría hacerlo sola, mi hermana siempre me ayuda en los videoclips, en el universo visual, siempre trabajamos muy juntas. Albert Ferran forma parte de mi equipo, son mis amigos de toda la vida de hace 15 años. Siempre es un esfuerzo que yo no podría hacerlo sola.