Es la imagen del momento y podríamos definirla como la presentación oficial del novio de la Chanel. Cogidos de la mano, sonrientes, y muy cómplices han acudido juntos a una entrega de premios. Se llama Bastián Iglesias, también se dedica al mundo de la música como DJ, productor y cantante, y trabajan juntos en Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano.

Ya no se esconden antes los medios, y se dejan ver paseando por las calles de Madrid. En esta ocasión, Bastián ha acompañado a Chanel a recoger el premio ‘Inspiración artística’ de la fundación Inspiring Girls, que trabaja mostrando mujeres referentes para las niñas de todo el mundo.

Durante el acto, Bastián se ha mantenido en un segundo plano, pero siempre muy pendiente de su chica, sobre todo de su emotivo discurso: “Cuando era pequeña, soñaba con cosas muy grandes. Y tenía una pequeña ‘lucecita’ dentro de mí que me mantenía con la ilusión de creer que todo con lo que soñaba se podía cumplir. Y ahora que soy mayor, miro atrás y veo lo duro que he tenido que trabajar. Pero miro dentro de mí, y veo esa luz que no ha dejado de crecer”.

Al preguntarle por él, Chanel prefiere seguir manteniendo la intimidad de su vida privada y se ha limitado a contestar educadamente: “Prefiero no hablar de eso, pero sí, estoy muy contenta”.

Nacho Cano ha sido el encargado de entregarle el premio, y también le ha dedicado unas bonitas palabras de inspiración y admiración: “Ella es una mujer que ha luchado con todo en contra, que ha conseguido algo muy difícil y que está empezando a labrarse una carrera mundial”.