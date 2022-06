¡Nuevo chanelazo! Eurovisión acaba de revelar los Live On Tape de algunos artistas de esta edición y entre ellos se encuentra la espectacular actuación de reserva de Chanel, quien se subirá a la carroza de RTVE durante el Orgullo de Madrid. ¿Tienes curiosidad por saber qué hubiésemos visto si nuestra representante en el festival no hubiese podido cantar "SloMo" en Eurovisión? Tenemos la respuesta. Grabado sobre el escenario del Benidorm Fest, en el Palau d'Esports l'Illa, ya puedes ver el Live On Tape de "SloMo", con el que sin duda nos hubiese dejado de nuevo con la boca abierta.

¡Y eso que Chanel todavía no se había convertido en la ganadora del Benidorm Fest! Eva Mora, la jefa de delegación de España en Eurovisión, nos da algunos detalles sobre este vídeo que seguro que muchos eurofans tendrán en bucle a partir de ahora: "Se grabó el 28 de enero, aprovechando el ensayo general para la final del Benidorm Fest. Se grabaron las actuaciones de todos los participantes. De hecho, se pidió que no aplaudiera la prensa".