Chanel Terrero. Es un nombre que no ha parado de sonar desde diciembre. Tampoco su "SloMo", que acumula ya 24 millones de reproducciones en Spotify. La vida de la representante de España en Eurovisión 2022 ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos. En diciembre era una completa desconocida para la audiencia e incluso pasó desapercibida entre los candidatos del Benidorm Fest. Sin embargo, en este medio año ha visto cómo la fama ha llamado a su puerta. Y esa fama ha venido para quedarse, con sus pros y sus contras. De esto y mucho más ha reflexionado Chanel en una entrevista en exclusiva para El País Semanal, donde ha protagonizado la portada de esta semana.

Cronologia del 'Chanelazo': del odio al amor en "SloMo"

Tal y como dice Chanel: "Take a video. Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo". A cámara muy lenta es cómo su reputación ha avanzado a lo largo de estos meses. Primero se presentó ante la audiencia con su sangre latina y asegurando que si ganaba el Festival de la Canción de Eurovisión lo celebraría en Turín con una paella. Después sorprendió a todo el mundo con su actuación en el Benidorm Fest. Dejó tanto al jurado como a los espectadores boquiabiertos. Aunque no todo el mundo estuvo de acuerdo con su victoria en el festival de música...

Nada más levantar el Micrófono de Bronce junto a sus bailarines —Exon Narco, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez— millones de personas se lanzaron a Twitter para insultar a la cantante debido a que su candidato favorito no había ganado la edición. Al día siguiente, envuelta en un mar de lágrimas, Chanel pidió que parase el acoso en las redes sociales: "He recibido muchísimas críticas y desde aquí quiero hacer un llamamiento por favor a las redes sociales: tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud emocional y mental de mucha gente", dijo. Además, se cerró su cuenta de Twitter y dejó claro que no iba a parar de trabajar para darlo todo en Eurovisión: "Si no siento apoyo no pasa nada. Muchísimas gracias a la gente que me está apoyando y a los que no, gracias también".

Y así ha sido. Durante cuatro meses la cantante y su equipo no ha parado de trabajar para conseguir el mejor puesto en Eurovisión. Chanel dio el 'Chanelazo' el día que Ucrania ganó y España obtuvo el tercer puesto en el certamen europeo. Mientras que en enero se la quiso poner de villana y en mayo se convirtió en orgullo nacional. ¿Cómo? A base de ensayos y mucho esfuerzo: "Lo hemos dado todo", dijo al terminar la final de Eurovisión 2022. Fueron muchos meses de sacrificios para lograrlo: "Hubo un día en el que llegué a casa después de una semana entera de viajar, ensayar y rodar. Me eché en la cama y me entró un ataque de llanto", asegura. Pese a todo siguió trabajando hasta batir récord de audiencias y al día siguiente la Plaza Mayor de Madrid esperaba a Chanel con los brazos abiertos y coreando su nombre sin parar.

Un mes después de toda esa tormenta mediática, la artista de origen cubano sigue estando muy presente en el día a día. Su "SloMo" ha alcanzado el número uno de la lista de Los 40. Su actuación impecable ha pasado a estar en el Top 15 de las mejores en el Eurovisión. Su talento ha traspasado fronteras y la MTV se ha fijado en Chanel y esto es lo que dice. Vamos, lo que viene siendo pasar de ser nadie a 'Chanel de España'. Sí, sí. De España. Como Amaia o Rosa. Un título nada fácil de obtener por la audiencia. Y para más inri, ha protagonizado la última portada de El País Semanal y... ¡estará presente en la carroza de RTVE para el Orgullo LGTBI 2022 en Madrid!