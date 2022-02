Chanel, sobre el acoso en redes: "Siempre he sufrido racismo"

Ocho artistas llegaron a la final del Benidorm Fest: Chanel, Rigoberta Bandini, Taxugueiras, Rayden, Blanca Paloma, Varry Brava, Xeinn y Gonzalo Hermida. Pero solo uno podía levantar el Micrófono de Bronce. Chanel representará a España en Eurovisión 2022 con el tema "SloMo" en Turín y pese que durante toda la semana todos los concursantes habían congeniado muy bien, sus fans estallaron en las redes con la victoria de Chanel. La cantante recibió todo tipo de mensajes de odio, incluido por sus raíces cubanas, a través de las redes sociales y tomó la decisión de cerrar su cuenta de Twitter y apenas leer los comentarios de Instagram.

Dos semanas después, Chanel se reúne en el plató de Las claves del siglo XXI con sus compañeros del Benidorm Fest -Tanxugueiras, Rayden y Varry Brava- para hablar del acoso en las redes sociales tras el festival de música, que no se trata de un hecho aislado, sino de una normalización del odio en el mundo digital. Al trimestre se interceptan 9,6 millones de comentarios y amenazas en las redes...

Chanel defiende la salud mental

La ganadora del Benidorm Fest ha recibido el apoyo de muchos eurofans para conseguir la victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión que se celebra en mayo en Turín. Pero también ha tenido que soportar las críticas y los insultos de muchos usuarios en las redes sociales que no vieron cumplido el sueño de que fuese su cantante favorito al certamen. Chanel ha pedido que pare el acoso en redes y son muchos los famosos que han salido en su defensa: de Aitana a Rigoberta Bandini.

02.37 min Chanel pide frenar el acoso en redes tras su victoria en el Benidorm Fest

"He recibido una avalancha de comentarios negativos, amenazas e insultos", asegura la la cantante a Javier Ruiz. Después de la votación en el Benidorm Fest, la artista tuvo que soportar insultos xenófobos y discriminatorios como "cubana". No fue la única participante del certamen que se enfrentó a esto, Tanxugueiras y Rigoberta Bandini también recibieron mensajes de odio a través de las redes sociales. Un hecho que parece ser muy habitual para los artistas.

¿Pero cómo conviven con todo esto? El mismo sábado que Chanel fue elegida como representante de España en Eurovisión 2021 tuvo que borrarse Twitter: "Es todo un poco marciano. Se nos está yendo de las manos", cuenta. Aún sin poder creerse su victoria, la artista lamenta que se eche abajo todo el trabajo de su equipo: "Habíamos hecho todo con mucha ilusión y horas de esfuerzo", dice.

No fue ningún comentario en especial, sino la avalancha de palabras de odio que recibió lo que provocó que Chanel no aguantase más: "Nunca había estado tan expuesta. No estoy acostumbrada a estar en boca de todos", aclara. Pero no es la primera vez que se enfrenta a los discursos de odio: "Siempre he sufrido racismo y creo que podido canalizarlo gracias a la educación de mi madre", cuenta. Chanel no sabe por qué ha pasado esto ni ha tomado acciones legales aún, pero su familia y amigos le han dicho que lo haga: "De momento estoy recopilando todos los mensajes y ya veré qué hago con ello. Soy artista y lo único que he hecho es trabajar duro", asegura.