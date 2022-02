Su canción "Ay mama" se nos quedó grabada en el subconsciente. Ha pasado casi una semana desde que terminó el Benidorm Fest y todavía seguimos tarareando aquel pegadizo estribillo.Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, no logró ser la elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión, su gran sueño. Sin embargo, la artista no se ha quedado de brazos cruzados y parece que la música no es su único camino. Ahora nos sorprende con el lanzamiento de su primer libro, demostrando que queda Rigoberta para rato.

Vértigo, así se llama su obra que verá la luz el próximo 7 de abril de la mano de la editorial Aguilar, del grupo Penguin Random House. Una autoficción en la que su autora describe de forma intimista lo que se siente tras decidir cambiar de vida. Todavía falta para poder verlo en las estanterías de las librerías, pero ya sabemos cuál será el principal argumento de la historia: "relato honesto y certero sobre la crisis de los treinta escrito por la artista del momento", explican desde la editorial.

03.08 min Benidorm Fest - Rigoberta Bandini canta "Ay mama" en la final

Rigoberta Bandini retrata así un momento de su vida que supuso una transición vital, en el que el lector acompaña a su protagonista en un "salto al vacío que es a la vez esperanzador y devastador".

En el epílogo, Bandini confiesa que "de aquel Vértigo salió este libro y en esa crisis es donde empecé a componer las canciones que me han cambiado la vida. Rigoberta ya es una parte de Paula. Rigoberta siempre ha estado en mí. Rigoberta somos un poco todas".