Chanel no es la única que está sufriendo en odio en las redes sociales. Miryam Benedited, coreógrafa y miembro del jurado del Benidor Fest, denuncia los insultos y amenazas de muerte que está recibiendo y que también afectan a su familia, concretamente a sus hijos. En el programa Mejor contigo reconoce que está "alucinando" con todo lo que está viviendo estos últimos días, que están siendo un calvario para ella. "Cómo es posible que lo que tiene que ser un festival de música, hayamos llegado a todo esto", lamenta, y asegura que tomará medidas legales.

Las bases del concurso del Benidorm Fest estaban pactadas de antemano, tal y como confirma la propia Miryam Benedited. El 50% de los votos corresponderían al jurado profesional, el 25% al jurado demoscópico, y el 25% restante a los espectadores. Para ella el resultado también fue una sorpresa, ya que el jurado profesional votaba de manera individual y no sabía lo que el compañero de al lado había escrito en el papel. "Lo que la gente tiene que entender es que cada miembro del jurado valora cosas distintas. No estamos todos para lo mismo. Yo no me voy a meter tanto en la afinación, porque ya hay personas para eso. Mi papel como jurado ahí es valorar el global, la puesta en escena".

03.05 min Chanel canta "SloMo" en la final

¿Recibieron instrucciones para favorecer a algún candidato? "Las instrucciones que recibimos fue: 'sed, por favor, completamente libres de votar lo que queráis'", confiesa. Por eso ella votó de acuerdo a su criterio profesional. La coreógrafa se deshace en halagos cuando le preguntan por la actuación de Chanel. "Yo como profesional de este medio sé la dificualtad que es hacer lo que Chanel hizo encima del escenario. Te puede gustar o no, pero como profesional le doy muchísimo valor porque sé que es de locos, es una locura lo que hizo esa chica sobre el escenario", asegura.

Benedited entró en el mundo del espectáculo en 1987 como bailarina y hay quien la vinculaba con un miembro del equipo de Chanel. Ella se defiende: "Es normal que coincidas con mucha gente. El circuito profesional es muy pequeño, aunque no lo parezca". Después de recibir tanto odio en redes sociales, Miryam Benedited responde a la gran pregunta.

“�� Miryam Benedited, coreógrafa y jurado del #BenidormFest:



�� “No sé si volveré a ser jurado del Festival. Pero sí sé que, si volviera a votar, votaría lo mismo”

��https://t.co/fp02f19y3W pic.twitter.com/Mhl9jxjqEJ“ — MejorContigoTVE (@MejorContigoTVE) February 4, 2022

¿Volveremos a ver a Myriam Benedited como miembro del jurado del Benidorm Fest? Miryam Benedited responde sin pensárselo dos veces y demostrando que todos estos insultos y amenazas que está recibiendo no le han hecho cambiar de opinión: "No lo sé, pero si volviera a votar, votaría lo mismo".