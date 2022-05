No ganó el Benidorm Fest el pasado mes de enero, pero ahora tendrá su segunda oportunidad de conquistar a todos los eurofans. Rigoberta Bandini representará a España en el OGAE Second Chance, el Eurovisión alternativo que organiza OGAE, la organización internacional de clubs de fans oficiales de Eurovisión. La artista catalana competirá en el certamen con la canción "Ay mamá". En el festival online compiten las canciones que se quedaron a las puertas de representar a sus países en sus respectivas preselecciones nacionales. En el caso de España, ha sido Rigoberta Bandini la elegida tras quedar en segunda posición en el Benidorm Fest, la primera parada de Chanel antes de triunfar y enamorar en toda Europa.

03.08 min Benidorm Fest - Rigoberta Bandini canta "Ay mama" en la final

La artista catalana nos regaló en enero una de las actuaciones más emblemáticas de la primera edición de la nueva preselección española de cara al festival. Su "Ay mamá" se convirtió en un himno feminista en España ¿podrá ahora traspasar nuestras fronteras y convertirse en un éxito mundial? Su participación en el concurso le ha pillado por sorpresa. Rigoberta Bandini confesó hace unos días a través de su cuenta de Twitter que no sabía de la existencia del concurso: "Ah, está bien, pues no tenía ni idea", escribió la catalana tras conocer que representaría a España en el certamen.

“Ah está bien pues no tenía ni idea�� https://t.co/WS0iKMeEY9“ — Rigoberta Bandini (@rigobandini) May 25, 2022

"Creo fervientemente en que todas las cosas ocurren por algo, así que nuestro destino no debía ser Turín, por mucho que nos apeteciera estar comiendo rigatoni dos semanas seguidas y que Europa entera coreara nuestro 'lolololó'", escribía por aquel entonces en redes sociales la intérprete de "Ay mamá". La catalana, que alabó la actuación de Chanel y su tercer puesto, bromeaba tras la celebración del festival que ella "habría quedado peor". Aunque jamás sabremos en qué puesto habría quedado la de Barcelona, Rigoberta tendrá la oportunidad de ver cómo acoge el público internacional su canción sin la necesidad de subirse al escenario del Pala Olimpico de Turín.

En esta 36ª edición participarán 27 canciones, trece más que en la edición anterior (el año pasado la mayoría de países fueron elegidos internamente tras el parón por la pandemia del coronavirus). Entre los rivales de Bandini estarán el sueco Medina con su canción "In I Dimman", el portugués Syro con el tema "Ainda Nos Temos" y la española Cristina Ramos, que participará bajo la bandera de OGAE Rest of the World (WOW) tras participar en la preselección de San Marino con la canción "Heartless Game".

Rigoberta Bandini podría ser la cuarta española en conseguir la victoria en este festival online que nació en 1987 en Huizen (Países Bajos). El primer triunfo de España llegó en el año 2002 gracias a "Corazón Latino", de David Bisbal. La segunda victoria llegó en 2004 con "Mi obsesión", de Davinia. Y el tercer y último triunfo lo consiguió Pastora Soler con la canción "Tu vida es tu vida", en 2012.

03.00 min Tu vida es tu vida - Gala TVE

Tendremos que esperar hasta finales de año para conocer si Rigoberta Bandini se hace con la victoria. Los resultados de la OGAE Second Chance los decidirá por una parte los miembros de los clubs participantes y un jurado formado por miembros pertenecientes a los países que no han organizado este 2022 una preselección nacional o que directamente no hayan participado en Eurovisión 2022.