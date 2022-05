Fueron los grandes triunfadores del Festival de Eurovisión en 2021. Fue entonces cuando se dieron a conocer, una fama internacional que no para de crecer. Måneskin ha demostrado durante este último año que su victoria fue más que merecida. Ahora actúan en festivales como el Coachella o el Lollapalooza. Su paso por el certamen les ha abierto muchas puertas, incluso las de la industria cinematográfica. El Festival de Cannes ha sido su última parada y su presencia sobre la alfombra roja no ha dejado a nadie indiferente.

No importan las veces que les veamos en algún acto público, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio siempre consiguen sorprendernos con sus lookazos. En Cannes tampoco han pasado desapercibidos. La banda de rock italiana ha debutado por todo lo alto. Cada uno con distintas prendas, pero conjuntados al mismo tiempo. Como auténticas estrellas de rock, vestidos con esmoquin y rindiendo homenaje al gran Elvis Presley, han vuelto a confiar en Gucci para brillar en la alfombra roja.

El diseñador Alessandro Michele ha creado para ellos unos looks inspirados en la época dorada del glam rock. Ethan Torchio lució un traje azul estampado floral con detalles de plumas en las mangas, mientras que Thomas Raggi optó por un traje de satén color bronce. Victoria De Angelis eligió para la ocasión dos piezas en color rosa metalizado con blusa plisada y pantalones acampanados. Por último, Damiano David posó con un esmoquin de lentejuelas doradas y pajarita, además de unas gafas muy parecidas a las que solía llevar el rey del rock and roll.

Los integrantes de Måneskin desfilaron junto a Tom Hanks y Austin Butler, ¿por qué? La banda forma parte de la banda sonora de la película biopic Elvis, que acaba de presentarse en el Festival de Cannes.

"If I Can Dream", el tema de Måneskin para Elvis

"If I Can Dream" es el tema que Måneskin interpreta en la película Elvis, el biopic dirigido por Baz Luhrmann y protagonizado por Tom Hanks y Austin Butler. Los integrantes se subieron al escenario del Festival de Cannes para interpretar la canción en el afterparty, tras la presentación del largometraje.

Måneskin actúa en Cannes GTRES GTRES

"Se puso en contacto con nosotros (Baz Luhrmann) y nos habló de la película. Nos explicó lo que significaba la canción para Elvis en ese momento y sentimos una gran conexión y decidimos dar el salto. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos. No podemos esperar a verlo", aseguraba Damiano David, el vocalista y líder de la banda, en la Final del Festival de Eurovisión, donde también se subieron al escenario para interpretar varias canciones. "If I Can Dream", entre otras.