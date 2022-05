Es una de las citas más esperadas y prestigiosas del séptimo arte. El Festival de Cannes descubrirá muy pronto qué cintas son galardonadas, con Broker, Armageddon Time o Close como los largometrajes más aclamados, aunque el cine no es lo único que levanta expectación alrededor de esta cita. Actores, actrices y modelos aprovechan su alfombra roja para mostrar unos looks de infarto. Sobre ella han paseado muchas celebrities, incluida Georgina Rodríguez, quien ha reaparecido tras dar a luz y perder a uno de sus bebés. Estos son los diez mejores vestidos que hemos visto estos días en el Festival de Cannes.

Rossy de Palma

Presidenta de la Cámara de Oro, encargada de nombrar a la mejor ópera prima de este Festival de Cannes, Rossy de Palma es una de las actrices a las que más hemos visto estos días. La hemos visto con muchos looks y todos ellos impresionantes, como su vestido esmoquin de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, pero nos quedamos con el llamativo Valentino Pink PP que eligió para la premiere de Brother And Sister.