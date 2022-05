Once películas para no perderse en Cannes 2022

75 años no son nada y menos si hace tres que no se celebra con normalidad. El Festival de Cannes regresa el 17 de mayo en su primera edición postpandemia con su habitual despliegue: prácticamente la mayoría de las películas más interesantes del año pasan por la Costa Azul.

La comedia de zombies Cupez!, de Michel Hazanavicius, inaugura dos semanas de cine con clásicos como David Cronenberg, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Claire Denis o Park Chan-wook. Las tres películas españolas que pasarán por el festival, Tourment sur les îles (Pacifiction), de Albert Serra; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; y El agua, de Elena López Riera, cuentan con la participación de RTVE.

Crimes of the future (David Cronenberg)

Un nuevo Cronenberg, un viejo Cronenberg. Otro clásico del festival vuelve con lo que promete un regreso a su denominación de origen: la ciencia ficción malsana que no cultiva desde 1999 (eXistenZ). Crimes of the future se presenta como “una inmersión profunda en un futuro no muy lejano donde la humanidad está aprendiendo a adaptarse a su entorno sintético”.

El año pasado, Julia Ducournau reconoció su deuda con Cronenberg al ganar la Palma de Oro con Titane y, si hacemos caso al director canadiense, el visionado de Crimes of the future promete: “Hay escenas muy fuertes y estoy seguro que de que la gente se saldrá de la sala en los primeros cinco minutos. Gente que la ha visto me ha dicho que los últimos 20 minutos serán muy duros y mucha gente se irá del cine”.