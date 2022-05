“No se crean que el cine ha muerto. Ni por un momento”. Joachim Trier, director de La peor persona del mundo, avisa a los descreídos: el arte cinematográfico está muy vivo y Cannes todavía es su templo. El cineasta noruego forma parte del jurado oficial que decide la Palma de Oro y que ha cortado la cinta de inauguración de la edición número 75 con la tradicional rueda de prensa.

Cannes quiere que las manecillas del reloj apunten otra vez a 2019. ¿Mascarillas? Muy pocas: ni en las colas, ni en las proyecciones, ni siquiera en la abarrotada sala de prensa. Solo buena parte del personal del festival aparenta algo de preocupación pandémica. Tampoco en el rostro del consejero delegado, Thierry Frémaux, que pasea apurado de un lado a otro del Palais du Cinéma, en la que será su última edición al frente del certamen.

Lo que tampoco muere nunca es la polémica. Las miradas enfocan al cineasta iraní Asghdar Farhadi que se encuentra inmerso en el argumento de una película de Asghdar Farhadi. El director, dos veces ganador del Oscar, está investigado en su país por un plagio de su película Un héroe (Gran Premio del Jurado en Cannes 2021) cuya idea supuestamente robó de un documental de Azeda Masilhzadeh, estudiante de un taller que impartía el propio Farhadi.

De algún modo, Cannes ha tenido el gesto de apoyar al cineasta al seleccionarle como jurado, pero también le ha apuntado bajo un foco que amenaza con abrasarle. “Es la primera vez que hablo del tema. No puedo verlo como un tipo de plagio”, ha querido zanjar. “El documental sale de un taller y mi película llegó más tarde, pero ambas se basan un hecho real que sucedió antes de la creación del documental. Con esa historia real se puede hacer un documental, una película o lo que sea. Un héroe es solo una interpretación”. Farhadi tendrá sin embargo que esperar la interpretación que las autoridades judiciales de la teocracia iraní resuelvan en un proceso él mismo espera que se alargue en el tiempo.

El largo camino para la paridad

Otro foco, la representación de mujeres cineastas: solo tres en la competición por la Palma de Oro. Thierry Frémaux trato de resolverlo ayer con una regla de tres: “Nos llegan un 25% de películas de mujeres y esa es la representación que hay en las selecciones”.

Que falta para la paridad también es un hecho matemático y la actriz y cineasta Rebecca Hall, también miembro del jurado, ha salido al paso al ser preguntada sobre la responsabilidad del certamen. “En el jurado sí hay paridad”, concede. "Pero es algo que está en progreso. No solo para el festival, sino para todos. Tiene que ver con la educación, en la industria. Hay muchas puertas en las que todavía no tenemos acceso. Estamos en un lugar mejor del que estábamos antes, pero no se ha terminado”.

Al cineasta Jeff Nichols, el estadounidense blanco del jurado, le cayó la pregunta sobre la importancia de representación de la diversidad a la hora de juzgar las películas. “Como jurado, no puedo imaginar que no tratemos nada que no sea humano. Y la representación no solo está asociada a la industria y la sociedad, sino que forma parte de las emociones humanas”.

Vincent Lindon, a la sazón presidente el jurado, quiso profundizar: “El mundo en el que vivimos nos cambia e, aunque sea inconscientemente, tiene un impacto. Pero tenemos que juzgar las películas como individuos. Vamos a ver películas que reflejen problemas sociales, pero no hay que criticar lo que no lo trata porque, de otra manera, no tendríamos Pulp Fiction”, ha declarado en alusión al filme de Tarantino, Palma de Oro en 1995.

Vuelta a Trier y al cine: “El cine es una máquina muy extraña que posibilita la empatía. Permite sentir y trascender -no en un sentido religioso, sino humano-, en la idea que tienes sobre un tema a través de personajes e historias que eran desconocidos para ti”. La máquina se pone en marcha esta tarde con Coupez!, la comedia de zombies de Michel Hazanavicius, que inaugura 12 días de cine.