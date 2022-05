La alfombra roja de la gala del Metropolitan Museum of New York, la MET Gala, puede gustar más o menos, pero no puede defraudar a nadie. La lista de invitados no tiene rival, y ha habido veces que ha llegado a superar a la de los Oscar, que cada año se va desinflando porque las estrellas del cine van directamente a las fiestas que se organizan casi a la vez que la ceremonia. El Met además abre la lista a otros sectores y en su gala vemos a famosos de todas las esferas artísticas, deportivas e intelectuales: diseñadores, modelos, cantantes, actores y actrices, deportistas de élite, divas de Broadway y divas de la televisión... Cada año se elige a un grupo de ellos para que hagan de anfitriones y este año en ese grupo destacan Blake Lively y Ryan Reynols, la pareja más 'cachonda' de Hollywood, ya que son adictos a gastarse bromas y trolearse sin miedo. Este año el tema que marca el protocolo es la llamada 'Edad Dorada' de Estados Unidos, concretamente la moda elegante de los años comprendidos entre 1870 y 1890, con referencias estéticas como la película La edad de la inocencia, de Martin Scorsese, protagonizada por Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. Ellos, convertidos en Ellen Olenska, Newland Archer y May Welland han inspirado a los invitados a la gala. Pero, no todos se han ceñido al guion de esta película que mezcla moda e historia. ¿Quién ha sido fiel la temática propuesta? ¿Quién ha 'pasado' del tema?

Rosalía Rosalia en la gala del MET Rosalía ha hecho una aparición estelar. La cantante española es toda una celebridad en los Estados Unidos, sobre todo por sus amistades VIP, como el clan Kardashian, y sus apariciones en programas tan populares como 'Saturday Night Live'. Pronto recorrerá las principales ciudades con su gira 'Motomami World Tour' y sabe que la promoción previa es muy importante para llenar. Por eso ha apostado fuerte en la gala del MET y lo hace con un vestido de infarto de Matthew Williams para la casa Givenchy.

Blake Lively Blake Lively impresiona con este vestido de costura de la casa Versace GTRES Blake Lively con look de Versace GTRES ¡Impresionante! Blake Lively es una de las anfitrionas de la gala y había mucha expectación por ver su vestido, y no ha defraudado. La actriz ha llevado un vestido que se transforma. Se trata de un diseño de la casa Versace: cuando ha llegado a la famosa escalera del MET, hemos visto un cuerpo con escote corazón y falda hasta el suelo, hecho con un rico tejido brocado inspirado en la arquitectura de Nueva York, y todo decorado con un enorme lazo a la cintura. A mitad de la escalera se ha detenido y ha necesitado de la ayuda de tres mozos para transformar ese lazo en una enorme cola que ha cambiado de color, del cobre metalizado al azul cielo. La ovación ha cruzado el charco.

Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker con look de Christopher John Rogers GTRES Fue la musa de la moda, la mujer que todos los diseñadores querían vestir, la fashion victim por excelencia. Y todo gracias al éxito de la serie 'Sexo en Nueva York'. Pero cuando acabó la serie su fama se fue apagando y dejó el hueco libre a otras estrellas. Hasta ahora. Sarah Jessica Parker sabe que tiene un don para la moda, sobre todo para lucir la alta costura. Posee ese toque mágico que hace fácil lo difícil, y aunque con la ropa casual a veces 'patina', con los vestidazos de los grandes diseñadores siempre acierta. En esta ocasión ha lucido un conjunto de corsé y falda con grandes franjas en blanco y negro de Christopher John Rogers, y no ha faltado su tocado, tan característico en ella, una obra de su admirado Philip Tracy. Para rematar su look ha escogido joyas de Fred Leighton. En redes se dice que su vestido es un guiño al vestido de novia de Carrie Bradshaw. ¿Qué opinas?

Anna Wintour Anna Wintour con vestido de Chanel GTRES Anna Wintour es la gran anfitriona y sabe que tiene que estar en un segundo plano, pero... es imposible. Es más famosa que muchos de los invitados y sabe que todo lo que se pone se mira con lupa. Suele recurrir a Prada y a Chanel, firma que la ha vestido en esta ocasión. Su look está compuesto por vestido realizado en lentejuelas de color pastel y capa cerrada que termina en una cascada de plumas rosas.

Jessica Chastain Jessica Chastain de Gucci GTRES Jessica Chastain ha recurrido a una de las firmas más solicitadas por las estrellas del cine: Gucci. La actriz, ganadora del Oscar este año, ha llevado un vestido largo realizado con lentejuelas de color granate, y decorado con una serpiente de lentejuelas plateadas que sale del escote y recorre la espalda, el cuello y el hombro, donde se aprecia la cabeza del reptil. En la cabeza ha llevado un turbante a juego, pero el conjunto no resulta favorecedor.

Irina Shayk Irina Shayk de Burberry GTRES Tampoco ha estado acertada Irina Shayk, que se desmarca con un look motero muy 'macarra', compueto por varias piezas: pantalón, camisa, corbata, corsé y cazadora perfecto. Todo firmado por su íntimo amigo Ricardo Tisci, director creativo de Burberry,

Alicia Keys Alicia Keys vestida por Ralph Lauren GTRES Alicia Keys es una habitual de la gala del MET y en esta ocasión está arrasando con su look de Ralph Lauren, una de las firmas que mejor encaja con la temática de este año: la moda y la estética del Nueva York de 1870 a casi 1900. Su vestido lleva un patrón sencillo, con escote palabra de honor y cuerpo que cae en forma tubular, realizado con lentejuelas plateadas. Pero lo maravilloso es su capa, una alegoría de la Gran Manzana, que lleva representados los edificios más representativos del skyline de Nueva York, la ciudad a la que tanto ha cantado con su tema 'Empire State Of Mind'.

Janelle Monáe Janelle Monáe vestida por Ralph Lauren GTRES La actriz y cantante Janelle Monáe es una de las mujeres que más se divierte con la moda: juega, arriesga y siempre gana. En esta ocasión ha hecho gala de sus afición por el blanco y negro, y luce un vestido de Ralph Lauren con capucha, un diseño sofisticado y elegante que destaca por los puños independientes a modo de pulseras. Está realizado en lentejuelas y cristal, y hace un guiño a los rascacielos de Nueva York. 'Todo un acierto!

Emma Stone Emma Stone de Louis Vuitton GTRES Emma Stone se sale de la tendencia de los vestidazos y apuesta por la sencillez, aunque no pierde elegancia y efectismo. La actriz luce un minivestido de Louis Vuitton, un diseño en blanco con cuerpo de bailarina con finos tirantes y falda ligeramente evasé con plumas. Un guiño a los albores del siglo XX en Nueva York, a Daisy Buchanan, al charleston, al Art Déco... a una ciudad fascinante. Le ha faltado bailar, y eso que sí que sabe, como vimos en La, la Land.

Chloë Grace Moretz Chloë Grace Moretz vestida por Louis Vuitton GTRES Louis Vuitton es sin duda una de las firmas europeas que más vestidos ha prestado esta noche, entre ellos el de Chloë Grace Moretz. La actriz, siempre elegante, ha llevado un look de pasarela, que pertenece a la colección de primavera y verano de 2018, una propuesta de corte historicista firmada por Nicolas Ghesquière. En el desfile, la modelo lo llevaba con falda pero ella ha optado por un cómodo pantalón. Del look llama la atención la levita, realizada en un rico tejido que va bordado con flores de colores sobre un fondo metalizado.