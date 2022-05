El primer lunes de mayo es un día que todos los amantes de la moda tienen marcado en el calendario, y en la agenda. Ese día, el Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York abre sus puertas a la fantasía, el derroche, el disfrute y la solidaridad, ya que la gala que se celebra tiene como objetivo recaudar fondos para el Instituto del Traje que tiene el museo. La pandemia obligó a cambiar los planes a esta institución. La exposición 'About Time' se iba a celebrar el 4 de mayo de 2020, pero Anna Wintour tuvo que cancelar todo lo que se había preparado. Un año después se anunció que la famosa Gala del MET volvería, pero no en el mes de mayo. La exposición 'In America: A Lexicon of Fashion' se dividió en dos: en septiembre de 2021 se montó la primera, dedicada a "explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense", y ahora llega la segunda, que "explora el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios".

Todos pendientes de Blake Lively Zendaya, una de las estrellas que arrasa y causa sensación en las alfombras rojas, no estará por motivos profesionales, y algunos han derramado alguna lágrima. Por eso ahora todos los ojos miran las cuentas de Instagram de otras invitadas, intentando descubrir de qué diseñador o firma van a ir vestidas. Una de ellas es Blake Lively. La actriz y su marido, Ryan Reynols, forman parte del grupo de anfitriones de este año, un grupo orquestado por la todopoderosa Anna Wintour y en el también están la actriz Regina King, el músico Lin-Manuel Miranda, el diseñador y presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) y Adam Mosseri, presidente de Instagram. La gala se podrá ver en directo a través de las plataformas de Vogue y los presentadores son Hamish Bowles, director editorial global de Vogue; la actriz y cantante Vanessa Hudgens; y la estrella de la televisión La La Anthony. El pistolezo de salida es a las 18:00 horas, las 00:00 horas en España, aunque las grandes estrellas empezarán a llegar dos horas más tarde. Blake Lively y Ryan Reynolds en la gala del MET de 2017 GTRES

¿Qué vestidos veremos? Esta segunda parte de la exposición lleva por título 'In America: An Anthology of Fashion', lo que indica que se pretende hacer una antología de la moda americana enmarcada en el glamour de la llamada 'Edad de oro' de Nueva York, es decir, que viajaremos en el tiempo hacia atrás, y abriremos los armarios de las dos décadas comprendidas entre 1870 y 1890. Quizá al principio no recuerdes el look de esos años, pero si te decimos que pienses en películas como La edad de la inocencia y La casa de la alegría, basadas en los libros de Edith Wharton, sabrás enseguida cómo serán los looks de la gala. La condesa Ellen Olenska y May Welland, las protagonistas de la primera que interpretan Michelle Pfeiffer y Winona Ryder, serán dos de las musas para las nuevas invitadas, mientras que Daniel Day-Lewis, será el espejo para los hombres. Lily Bart, personaje que interpreta Gillian Anderson en la segunda, será otro de los referentes estéticos. La copa dorada, de James Ivory (basada en un libro de Henry James) y la serie The Gilded Age, de Julian Fellowes, son también referencias estéticas. Una de las salas de la expo "In America: An Anthology of Fashion" AFP