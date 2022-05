Cuando no nos hemos repuesto de ver a Rosalía, llega Kim Kardashian y nos deja con la boca abierta. El año pasado no la vimos, ya que iba escondida bajo su look de Balenciaga, y este año casi se desnuda. Y todo por convertirse por unas horas en la rubia más famosa de Hollywood. "Me siento muy honrada de llevar el vestido icónico que lució Marilyn Monroe en 1962 para cantar el 'cumpleaños feliz' al presidente John F. Kennedy", dice Kim Kardashian en su cuenta de Instagram, y claro, se ha desatado la locura. Se trata de un diseño icónico, que combina moda e historia, uno de los vestidos que todos los museos quisieran tener. "Es un impresionante vestido ceñido, adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el modista Jean Louis. ¡Gracias, Ripley's Believe It or Not! por darme la oportunidad de llevar esta pieza tan especial de la historia de la moda por primera vez desde que la fallecida Marilyn Monroe la llevó en el Madison Square Garden en el 45 cumpleaños del presidente. ¡Estoy eternamente agradecida por este momento!", añade la más famosa de las Kardashian, que ha mantenido a raya su figura para enfundarse en este modelazo: la prensa dice que ha adelgazado 9 kilos para llegar a su objetivo. Se trata de un vestido que se ciñe a la piel y va cubierto de lentejuelas de color nude: sobre el cuerpo de Monroe le hacía parecer prácticamente desnuda, un efecto al que Kim nos tiene acostumbrados. Precisamente ahora se cumplen 60 años de aquel icónico momento, y el vestido se va a exponer en las salas de ¡Ripley's, Believe It or Not, empresa de Orlando (Florida) que lo compró en 2016.

Kim Kardashian GTRES

Kim Kardashian con Pete Dadvison GTRES

El vestido que llevaba Marilyn Monroe cuando cantó el mítico "Happy Birthday Mr. President" expuesto en una vitrina en la Casa de Subastas Julien's de Los Angeles, California. AFP PHOTO / Frederic J. BROWN

El vestido, como dice Kim Kardashian, es un diseño del modista Jean Louis, uno de los genios de aguja de Hollywood, que hizo además otro icónico vestido, el que lleva Rita Hayworth en Gilda. El francés, afincado en Los Ángeles, vistió sobre todo a Marlene Dietrich e hizo los vestuarios de películas como Millie, una chica moderna y De aquí a la eternidad, por las que le nominaron al Oscar. En total tuvo 13 nominaciones, pero nunca se llevó el premio. El traje de Marilyn Monroe ha tenido un largo camino, de mano en mano. Se ha subastado varias veces, la última en 2016 por más de 4,5 millones de euros, unos 4,8 millones de dólares, lo que hizo de él, el vestido más caro del mundo jamás vendido en una subasta. Ahora su valor ha aumentado y se estima que podría venderse por más del doble.

01.23 min Puede batir todos los récords y en Los Ángeles se preparan ya para la que puede ser la subasta cinematográfica del año. Mil trescientos objetos que pertenecieron a Marilyn Monroe. La joya de la puja, el vestido con el que cantó el cumpleaños feliz a John Fitzgerald Kennedy.