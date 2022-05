Maravillosa. Elegante. Atrevida. Coqueta. Sofisticada. Acertada. La cantante Rosalía ha hecho una espectacular aparición en la alfombra roja de la gala del MET y ha conquistado a todos con su look. Por varios motivos. Este año, la gala y la cena viajan en el tiempo para encontrar el tema de inspiración, y lo encuentran en el Nueva York de finales del XIX, entre 1870 y 1890. Se trata de un evento con un marcado corte historicista y Rosalía ha apostado fuerte para estar 'al tono' de la gala. Para ello ha recurrido a una firma con solera, Givenchy, que ahora tiene como director creativo a Matthew Williams. El vestido lleva un corsé como pieza central que se ajusta a su cuerpo y ciñe su silueta, una pieza que va bordada con una lluvia de perlas, cristales y lentejuelas. El escote tiene forma de corazón, y lo más original son las mangas, que nacen del collar y cogen una forma abullonada en la parte superior, con una gasa de seda transparente. La falda se abre, como la cola de una sirena, y va entera decorada con plumas. Todo en blanco roto y plata vintage.

Rosalia en la gala del MET

Lo que menos ha gustado del look de la cantante española han sido las gafas de sol, ya que no es habitual que se usen en las alfombras rojas, salvo que seas Anna Wintour, que no es el caso, o Karl Lagerfeld, que tampoco. No es la primera vez que la cantante española asiste a la gala del Metropolitan Museum of New York (MET). En 2021 hizo una aparición estelar con un look del diseñador más cañero de la moda parisina, Rick Owens. Su llegada llamó poderosamente la atención, tanto por el vestido como por el mantón que llevaba a juego, una pieza en la que muchos quisieron ver un guiño a España y otros un homenaje a Lola Flores. El look gustó, aunque no faltaron las críticas por no llevar moda española.