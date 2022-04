Como una ninfa de los ríos, desnuda, cubriendo su cuerpo con una especie de chal que parece formado por gotas de agua y tapando sus partes íntimas con un garabato hecho con bolígrafo. Así se asoma Rosalía al mundo. La imagen circula ya por las redes sociales, aireada por los seguidores de la cantante y algunos privilegiados que lo han recibido en sus casas. A ellos, y a algunos periodistas muy bien escogidos, Rosalía les ha enviado un fanzine y en él se incluye esta fotografía de un desnudo integral convertida en póster. Un desplegable que ya es un objeto de culto y por el que muchos estarían dispuestos a pagar. Pero... no está a la venta, y por eso el deseo es mucho mayor. Además del póster, el fanzine incluye otras fotografías de la artista, textos escritos a mano por ella y todo el simbolismo del universo 'Motomami'.

Empoderada y libre

Ver a Rosalía sin ropa no es una novedad, la propia portada de 'Motomami' muestra a la cantante desnuda, tapada solo con sus brazos y manos, y utilizando el garabato para 'borrar' lo que no quiere enseñar. No es la primera vez que Rosalía juega con su cuerpo. La portada del disco 'El mal querer' lleva una imagen de la cantante con muy poca ropa: tan solo una capa que cae al suelo desde los brazos. El resto del cuerpo aparece 'oculto' con un efecto digital, a modo de rayo de luz. Este artwork es obra del artista canario-croata Filip Custic, uno de los talentos que ha colaborado en la imagen de la cantante catalana. Rosalía, además, suele compartir imágenes sin ropa, o con poca ropa, en su cuenta de Instagram, imágenes que hacen suspirar a sus seguidores y que ven en ella un símbolo de empoderamiento femenino.