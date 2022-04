Rosalía sigue en lo más alto del panorama musical y su nuevo disco (el tercero de su brillante carrera) al que ha titulado Motomami, consolida su metamorfosis como artista. Una obra de 16 canciones que supone una ruptura total con los dos discos anteriores. Rosalía reúne aquí todas sus influencias: Flamenco, reguetón, hip-hop, bachata, jazz… un abanico de géneros musicales en el que la cantante nos explica su transformación personal y artística. El cambio es evidente, pero ella siempre se acuerda de sus raíces y así podemos verlo en ‘Bulerías’, la canción más flamenca de su nuevo álbum.

‘Bulerías’ es la cuarta canción del nuevo disco y seguramente será la que más guste a los fans incondicionales de los dos primeros álbumes. Es sin duda, la canción más flamenca del álbum. Rosalía vuelve a su esencia acompañada del ritmo del tablao, las palmas, el cajón y una letra muy personal. La artista incluye aquí un mensaje con el que, probablemente, puristas del flamenco puedan darse por aludidos: “Soy igual de cantaora con un chándal de Versace que ‘vestiíta’ de bailaora”.

Letra de 'Bulerías'

Yo no tuve que hacer

Naíta que yo no quisiera

Y aunque ahora nadie lo ve



Yo no tuve que hacer

Nada que me arrepienta

O que yo lamente ahora

Para manterme en pie

Yo me maté 24/7

Eso es lo que tuve que hacer



Soy igual de cantaora

Con un chándal de Versace

Que vestidita de bailaora



Y aunque a mí me maldigan

A mis espaldas

De cada puñalaíta

Saco mi rabia



Y aunque no tenga dinero

O no tenga a nadie

Yo voy a seguir cantando

Porque me nace



Yo soy la Niña de Fuego

Como canta Caracol



Ai, esa que tú me hiciste

Una sí, pero dos no



Yo soy muy mía

Que Dios bendiga a Pastori y Mercé

A la Lil’ Kim, a Tego y a M.I.A.

A mi familia y a la libertad



Ay quítate tú de en medio

Que tú sabes que yo te canto al siete por medio

Si escuchamos el resto del disco, destacamos la producción por encima de todo. Es el punto fuerte de Motomami, incluso por encima de sus letras. Rosalía ‘dinamita’ todos los preceptos musicales y apunta a seguir en la cima de la industria.