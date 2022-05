Muchas celebrities han intentado imitarla, es lo que llamamos "marcarse un Pataky", pero lo cierto es que nadie posa como ella en el photocall. Elsa Pataky lo ha vuelto a hacer, y es que, ¿quién no presumiría de espalda teniendo la suya? La actriz gira la cabeza ligeramente, mirando a los fotógrafos de reojo y luciendo el palmito que tanto esfuerzo le cuesta mantener. Porque no, no hay truco que valga. El cuerpazo que luce es a base de gimnasio y comida saludable. La intensidad de sus entrenamientos se ha intensificado en los últimos meses, ¿a qué se debe?

Elsa Pataky es la protagonista de Interceptor, la nueva película de acción de Netflix, en la que comparte carte con Luke Bracey. La actriz española da vida a JJ Collins, una teniente del ejército estadounidense que tendrá como misión salvar a la humanidad. Para encajar en el papel, la intérprete ha tenido que cambiar su rutina de entrenamientos.

La actriz Elsa Pataky presume de espalda en su posado INSTAGRAM

La actriz acaba de presentar la película en Australia. Para la ocasión, Pataky ha lucido un elegante vestido negro de cuello halter firmado por la diseñadora Lillian Khallouf, largo y sencillo, con un maxi escote en la espalda que, además de poder ver los resultados de su duro entrenamiento, nos deja sin palabras, ¡impresionante! A la presentación a acudido junto a su marido, Chris Hemsworth, que también ha trabajado en la producción de la película.

"He tenido que entrenar a saco, porque interpreto a una soldado del ejército americano y ellas están muy preparadas, así que yo quería estar al mismo nivel. Tuve que cambiar mucho físicamente en lo que respecta a la masa muscular, porque eran muchos ejercicios de pesas. Ha sido duro, muy intenso, pero estoy súper orgullosa del resultado. Siempre he sido una gran fan de las pelis de acción y de las superheroínas que salvan el mundo y es lo que voy a hacer", reconocía hace unos meses a la revista Marie Claire.