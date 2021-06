Elsa Pataky lleva años afincada en Australia, allí está ahora su nucleo familiar, allí ha formado su 'todo' con Chris Hemsworth y los tres hijos que tienen en común, India, Tristan y Sasha. Pero no ha roto los vínculos con España, su tierra. Siempre que puede trabajar aquí lo hace, ya sea como actriz o como personaje conocido, tanto para hacer la portada de una revista, como hace con ELLE, como influencer o imagen de firmas de moda o belleza, el caso de Gioseppo, la casa española especializada en calzado que es ya su otra familia. En estos meses la hemos visto haciendo deporte pero también yendo de fiesta, con amigos como Matt Damon, algo que ha generado cierta polémica.

"En Australia no hemos estado confinados mucho tiempo, estuvimos solamente al principio. Me daba mucha pena hablar con mis amigos de lo que estaban pasando cuando aquí lo hemos vivido bastante más normal. Con los niños ha sido más complicado con las clases online, siempre cuesta hacer los deberes y es una lucha continua, pero fueron solo dos meses porque luego llevaron una vida totalmente normal, con las distancias en el cole, pero al final ha sido bastante normal".

Una fiesta muy criticada

Sobre la fiesta, Elsa Pataky dice que fue pequeña y que quizá las fotos en redes sociales dieron una imagen errónea y distorsionada. "La fiesta a la que fuimos fue bastante pequeña, lo que pasa que, internacionalmente, cuando la gente lo ve es como que se asusta un poco porque no están acostumbrados y por aquí estábamos cumpliendo la legalidad. Fue una fiesta como otra cualquiera, lo que pasa es que quizá porque la gente estaba en confinamiento, pues sonó un poco más diferente o chocó más, pero bueno sí, fue una fiesta divertida con nuestros amigos".

La actriz no se plantea viajar a España. Sus vacaciones ahora son muy distintas. Es lo que tiene vivir en las antípodas. "Estamos al revés que vosotros, es que nosotros empezamos el invierno, entonces aquí es diferente, los niños van al cole. Nuestro verano empieza en diciembre, entonces aquí empieza el invierno y los niños están yendo al cole normal y corriente. No podemos ir a España porque no nos lo permiten ahora mismo, entonces no tenemos intención de viajar a ningún lado".