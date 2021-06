Ya tenemos el trailer de la película de Megan Fox y Machine Gun Kelly, Midnight in the Switchgrass. Para quien todavía no esté enterado: la actriz y el rapero son una de las parejas del momento. Se conocieron en el rodaje y saltaron chispas, sorprendiendo a todos sus fans con una relación que nadie se esperaba. Y es que Megan Fox llevaba casi 10 años en una relación con Brian Austin Green, padre de sus tres hijos, y nadie habría anticipado la pasión con la que posaba con su nuevo novio en la alfombra de los Premios Billboard: sin quitarse las manos de encima y besándose con lengua frente a las cámaras, ella lo demostraba.

El divorcio es más que oficial, ya ha pasado página y desde hace un año está enamorada. Hoy, la pareja era fotografiada mientras hacía unas compras. Y es que nada ni nadie los separa: desde que están juntos, las cámaras siempre los cogen de dos en dos.

Megan Fox y Machine Gun Kelly en Hollywood GTRES

Así que el trailer del film independiente que los dos protagonizan llega en un momento dulce para ambos, aunque por el contenido nadie lo diría... ¡porque Megan Fox pega un puñetazo a su novio en este fragmento! Ella interpreta a una agente encubierta del FBI y él a un villano en este thriller criminal en el que que también aparecen Bruce Willis, Emile Hirsch y Lukas Haas, y estas son las primeras imágenes.

Pero no las más románticas: en apenas un año, Megan, de 35 años, y Machine Gun Kelly, de 31 (cuyo nombre real es Colson Baker​​​), ya nos han dejado decenas de fotos en las que queda claro que son la pareja del año. Si no te queda clara la cronología, te la contamos: Megan Fox y Brian Austen Green anunciaron su divorcio en noviembre de 2019. En marzo de 2020 comenzaba el rodaje de Midnight In The Switchgrass y la pareja realizaba su primer acercamiento. Pero la pandemia del coronavirus paralizaba el rodaje dejando a los dos actores con mucho tiempo libre.

Machine Gun Kelly y Megan Fox en los iHeartRadio Music Awards GTRES

Fue en mayo de 2020 cuando los rumores hablaban de una relación entre ambos, con fuentes diciendo que estaban pasando mucho tiempo juntos y que se divertían, habiéndose acercado el uno al otro con mucha curiosidad. En ese mismo mes, la actriz formalizaba su separación y los paparazzi captaban a Megan sin anillo de bodas. Además, ella aparecía protagonizando el videoclip de uno de los temas de Machine Gun Kelly: Bloody Valentine.

Si el videoclip dejaba alguna duda, las fotos de los paparazzi las disipaban: en junio, la actriz y el rapero se dejaban ver juntos con frecuencia, y el 17 de julio de 2020 llega la prueba. La pareja se besa frente a todo el mundo en el aeropuesto de Los Ángeles. Unos días después concedieron una entrevista juntos en la que hablaron del momento en el que se conocieron y dejaban claro que iban en serio: "Supe de inmediato que él era mi alma gemela", dijo Megan. Y a la semana siguiente, él confirma que siente lo mismo en su Instagram: "He esperado una eternidad para conocerte".

Machine Gun Kelly y Megan Fox en Nueva York GTRES

El resto es historia... y un álbum de fotos en el que rebosa el amor.

Más noticias en Corazón y tendencias.