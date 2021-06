“El tiempo no es hetero y yo tampoco lo soy”, ha escrito recientemente la actriz en su cuenta de Instagram. Conocida por muchos como Sansa Stark en la serie 'Juego de tronos', la intérprete tiró de imaginación e hizo una especie de collage de stickers y gifs que acompañó del siguiente mensaje: "Es el jodido mes del orgullo babaaaayyyy", junto a varios stickers en los que podíamos leer: "Orgullo Bi", "Orgullo Gay", "Muévete, soy gay".

“Sophie Turner ha salido del armario como bisexual y me hace muy feliz aaaaa“ — Hugo Stormblessed (@mimitospren) June 8, 2021

La actriz que ha dado vida a Sansa Stark ha demostrado ser tan revolucionaria, o más, que su personaje. Pues no es muy común en Sophie hablar de su sexualidad, algo que por otro lado no tendría por qué hacer. ¿Se habrá visto animada por la necesidad de dar visibilidad a una realidad todavía tabú?

Cabe destacar que estas declaraciones no desvelan nada nuevo. La actriz ya lo dijo en su día durante una entrevista para la revista Rolling Stone, en 2019: "Todo el mundo experimenta. Es parte del crecimiento. Amo a un alma, no a un género."

Entrevista en la que contaba que había conocido a la persona idónea: "Me estaba preparando completamente para estar soltera el resto de mi vida. Creo que una vez que has encontrado a la persona adecuada, simplemente lo sabes. Siento que soy un alma mucho más vieja de lo que soy en edad. Siento que he vivido lo suficiente para saberlo. He conocido a suficientes chicos para saberlo, he conocido a suficientes chicas para saberlo", declaró.

“Sophie Turner ha dicho q es bi ��. No debe ser fácil como figura pública expuesta a tanto escrutinio salir del armario, pero me parece maravilloso cada vez q 1 famoso lo hace, x visibilidad. Aunque recuerdo q los q aún estáis procesando vuestra orientación sois igual de válidos�� pic.twitter.com/PHiuiBY74G“ — angry bi captain�� (@standxbrave) June 3, 2021