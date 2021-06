"Todavía hay mucha discriminación de edad, sobre todo cuando se habla de mujeres. Y eso es una cosa que mi personaje Sonia no soporta". En estos términos habla Salma Hayek de su personaje en El otro guardaespaldas 2, película que protagoniza junto al actor Ryan Reynolds. "Ella es explosiva por naturaleza. Pero si la quieres ver explotar más allá de lo concebible, insinúa algo sobre su edad y entonces prepárate". En El otro guardaespaldas (2017) Hayek tenía un pequeño papel pero ahora, en la secuela, tiene un mayor protagonismo. Sonia tiene mucho de Salma. "Es una latina salvaje, deslenguada y capaz de darle bofetadas a Ryan Reynolds cuando se las merece. ¡Hará que muchas mujeres se sientan reflejadas!".

Bofetadas a Reynolds y gritos a Banderas

En una entrevista reciente con la revista Variety, Reynolds bromeaba con que aún podía sentir el dolor de las bofetadas que le dio la mexicana en el rodaje, que eran una exigencia del guion. La actriz no duda en salir al paso y se defendió echando mano de su sentido del humor. "Él me dijo que le diera, pero no pensó que le iba a dar tan duro. Yo solo obedecí, aunque tengo que decir que a mí también me dolía la mano. No vayas a pensar que solo a él le dolía la carota...".

Y no se olvida de su gran amigo, Antonio Banderas, a quien le une una gran amistad desde hace décadas tras rodar juntos películas como Desperado, estrenada en 1995. Su amistad ha llegado a estar en entredicho pero ella lo explica. "Cuando él dejaba a su personaje del malo y yo al de la loca nos juntábamos en el set y hablábamos en español. Y tú sabes que cuando nosotros hablamos, hablamos con más pasión, movemos las manos, el volumen es mucho más alto que en inglés. Y un día me di cuenta de que todos nos miraban con miedo. Creo que la gente pensaba que nos estábamos peleando, pero es que así hablamos Antonio y yo".