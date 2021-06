"La primavera, la sangre altera", reza el refrán y cuánta razón tiene. Con la llegada del calor y el verano cada vez son más las parejas de famosos de 2021 de las que nos vamos enterando que dan rienda suelta al amor. Según informa en exclusiva la revista ¡Hola!, la nueva e increíble pareja del verano serían Maxi Iglesias y Stephanie Cayo, que han sido pillados por los fotógrafos en una terraza. Ambos asistieron al Festival de Málaga del cine español la semana pasada y parece que ya llevan un tiempo juntos, solo que su relación ha sido de lo más discreta hasta ahora.

Maxi Iglesias y Stepahnie Cayo están juntos

Así lo confirman las imágenes de ¡Hola! tras pillarles abrazados y con mucha complicidad en Málaga, donde presentaron la película en la que han trabajado juntos en Perú. De hecho, ambos lo celebraron en sus redes sociales. Por un lado, Maxi Iglesias escribió: "Hacía mucho tiempo que no iba a una alfombra roja… Y más, a la del Festival de Málaga. Feliz de estar aquí, celebrando y viendo cine a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Contento de compartir con mi equipo de mi última película en Perú, Mochileros, estos días". La actriz peruana acudió al Festival de Málaga elegantísima con un vestido negro con transparencias de Zuhair Murad, unos pendientes largos de Joyas Rabat y unos zapatos de tacón con brillos plateados de Jimmy Choo.

Ambos actores crearon un auténtico revuelo con su presencia en la alfombra roja y durante todo el Festival de Málaga estuvieron siempre por separado y con actitud de amigos y compañeros de buen rollo hasta que las cámaras los han captado en una terraza cómplices, sonrientes y muy cariñosos y enamorados. ¿Surgió el amor durante el rodaje de la película en Perú? ¿Intentan llevar su relación en secreto?

Stephanie Cayo en la alfombra roja del Festival de Málaga Stephanie Cayo en la alfombra roja del Festival de Málaga de cine español con un vestido de Zuhair Murad y zapatos Jimmy Choo @unlunar en Instagram

Todo indica que la respuesta a ambas preguntas es una: sí. Puede convertirse en la relación de este verano siendo Maxi Iglesias uno de los actores más admirados del país y Stephanie Cayo, una espectacular modelo y actriz peruana con una gran carrera artística. Además, Stephanie ya ha dicho que le encanta España y que no piensa volver de momento a Perú: "Me encanta España y ya he trabajado aquí. Hice Yucatán con Daniel Monzón, Luis Tosar y Rodrigo de la Serna y fue espectacular. También la calidad del rodaje y el equipo me encantó. Voy a quedarme un tiempo en Madrid realizando algunos trabajos", aseguró a una entrevista en Noticine. Una decisión en la que seguro algo tendrá que ver Maxi Iglesias ahora que ha ocupado su corazón.

Lo único que falta es que ambos tortolitos confirmen su ardiente amor en las redes sociales con alguna fotografía o story donde aparezcan juntos y tan cariñosos como las cámaras los han fotografiado. Aunque será difícil, ya que Maxi Iglesias mantiene su vida privada y relaciones sentimentaloes fuera de los focos mediáticos y con mucha discreción. El año pasado se le relacionó con una actriz argentina, pero él mismo desmintió la información. Aunque sabemos que Stephanie está soltera porque se separó hace unos meses de Chad Campell, con quien se casó en enero de 2018 en Cartagena de Indias (Colombia), según informa ¡Hola! en su exclusiva.

Más noticias de actualidad y famosos, en Tendencias