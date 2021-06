El Festival de Cine de Málaga arranca con la programación de su vigésimo cuarta edición. Y lo hace con El cover, la ópera prima de Secun de la Rosa como director donde recrea una visión personal de lo que es "la cara B del éxito" y como homenaje a todos "los músicos de guerrilla" que viven de las versiones de otros artistas. Competirá por la Biznaga de Oro en la 24. º edición del festival, que abre sus puertas desde hoy mismo en plena pandemia por segundo año consecutivo y lo hace de manera presencial, con todos los estilismos de las estrellas del cine español. A la presentación de El cover han acudido María Hervás, Marina Salas, Goya infantil por Pa negre (2010), que reaparece como coprotagonista de esta cinta coral que descubre como cantantes a sus intérpretes, alguno de ellos debutante en ese arte, como Álex Monner, y otras, como Carolina Yuste, espectacular, transmutada en Amy Winehouse.

Los looks de María Hervás, Carolina Yuste y Marina Salas en el Festival de Málaga

La película arranca con Dani (Álex Monner), quien ha heredado de su familia el amor por la música, una habitación llena de discos y el miedo al fracaso. Prefiere trabajar de camarero antes que malvivir de su sueño, como sus padres. Este año, como cada verano, Benidorm se llena de artistas que vienen a cantar en sus bares, hoteles y salas de fiesta. Allí Dani conoce a Sandra (Marina Salas), quien cambiará su forma de entender la vida. Ambos actores han acudido al photochall del Festival de Málaga con muy buen rollo. Él ha acudido a la presentación de la película en vaqueros con unas deportivas y un polo, mientras que Marina Salas ha optado por lucir un vestido blanco largo de la firma Armani combinado con unas sandalias veraniegas verdes neón.

La actriz luce un vestido blanco de la firma Armani GTRES GTRES

Álex Monner debuta en 'El cover' de Secún de la Rosa El actor lleva vaqueros con un polo negro y deportivas Adidas GTRES GTRES

El equipo de la película ha presentado en rueda de prensa la cinta que compite a concurso en la sección oficial del Festival de cine de Málaga. El director, Secun de la Rosa, no ha acudido por motivos de salud, pero si lo han hecho los actores y actrices de la película -Álex Monner, Marina Salas, Carolina Yuste y María Hervás- así como los productores Kiko Martínez y José Ramón del Río.

Las actriz Carolina Yuste ya ha deleitado en más de una ocasión con sus looks, teniendo como preferencia siempre los monos o los trajes de chaquta y pantalón y en esta ocasión no iba a ser menos. Yuste ha elegido un mono mono en denim con estampado Tye-die en los colores rosa, blanco y naranja, de la colección primavera/verano 2021 de Stella McCartney. El look lo completan unas sandalias semicerradas marrones.

Carolina Yuste asiste al Festival de cine de Málaga 2021 La actriz luce un mono en denim con estampado Tye-die de Stella McCartney GTRES GTRES

Por su parte, María Hervás ha elegido un look de Arena Martínez formado por un tres piezas de short, top y chaqueta en negro con estampado arty, que completa con unos zapatos clásicos de tacón negros.