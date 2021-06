El mundo entero ha derramado lágrimas y hasta Malala aparece hablando de la importancia que Friends ha tenido en su vida: la reunión de los actores de la sitcom en HBO Max en la que aparecen Justin Bieber o Lady Gaga era uno de los eventos más esperados por los seriéfilos de todo el mundo, y en principio cada uno ha cumplido con su papel. Jennifer Aniston los abraza maternalmente, los llama "cariño" y desvela que durante el rodaje estaba enamorándose de David Schwimmer, que confirma que Rachel y Ross estuvieron más cerca de hacerse realidad de lo que nadie había sospechado. Lisa Kudrow inunda el plató con su risa contagiosa y Courteney Cox, que meses antes demostraba que no guardaba ningún recuerdo de la serie, gana de repente el trivial de Friends.

James Corden entrevista a los actores de Friends en 'Friends: El reencuentro' HBO Max

Aunque el reencuentro ha hecho las delicias de muchos fans de la serie, y es difícil resistirse a la nostalgia (las reacciones de impresión al entrar en los viejos sets parecen sinceras, y la potencia expresiva de esas imágenes vale más que algunas palabras), la entrevista de James Corden al conjunto de los actores y los momentos en los que tratan de entablar conversación nos inundan con una inevitable sensación de extrañeza: como señalaba Dave Holmes en su reseña para Esquire, es evidente que los miembros apenas comparten recuerdos, no se encuentran demasiado cómodos unos con otros y en el presente no guardan demasiada relación, ni van a retomarla cuando se apaguen las cámaras.

Matthew Perry dio vida a Chandler Bing en 'Friends'

Especialmente llamativa era la escasa intervención de Matthew Perry, que se ha justificado bajo el pretexto de que el actor tuvo que acudir al dentista de urgencia. Algo que explica por qué participa menos en la conversación, pero que no da cuenta de la realidad que tanto el documental como los fans tratan de ignorar: que en una de sus únicas declaraciones, el actor, que durante el rodaje de la serie peleó con la depresión y la adicción a las drogas, habla de unos sentimientos conflictivos y demoledores que no vuelven a mencionarse en el transcurso del documental.

"Sentía que iba a morir si el público no se reía. A veces decía una línea y si el público no reaccionaba riéndose como creía, empezaba a sudar y entraba en convulsiones". Lisa Kudrow respondía que no tenían ni idea de que era así como se estaba sintiendo, aunque eso contradice lo que mantienen durante todo el episodio de Friends: The Reunion: que durante los años de rodaje de la serie, fueron una familia de mejores amigos. Que siguen en contacto y saben que siempre pueden contar con los demás. Aunque, de nuevo, sea Matthew Perry el que dice algo que no encaja con el discurso general, con todos riéndose atronadoramente pero sin que quede claro que es de broma: "A mí ellos no me llaman nunca".