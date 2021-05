El reencuentro del elenco de actores de Friends, que apenas han cambiado con el paso de los años, es uno de los bombazos de este año. La reunión de Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow -Chandler, Rachel, Ross, Mónica, Joey y Phoebe- ha suscitado muchísimas emociones entre los fans de la serie, que es una de las más icónicas de los años 90. La serie empezó a emitirse el 22 de septiembre de 19947 y acabó en 2004 y, 17 años después, la esperada reunión de Friends ha llegado con un montón de secretos que no conocíamos, como el por qué Matthew Perry tomaba drogas.

Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow enseguida dijeron que no tenían ningún conocimiento de que esto sucedía y lamentaon profundamente no haber podido hacer nada ante la sensación de derrumbe que Matthew Perry sentía cada noche de grabación. En ese momento Jennifer Aniston lo consuela y vemos cómo el más gracioso de los amigos es el que más salió perjudicado con la fama, envuelto ahora en un halo de melancolía.

Es el que más callado ha estado durante toda la reunión, pero finalmente terminó revelando lo mal que lo pasó mientras se grababa la serie: "Sentía que iba a morir si el público no se reía" , ha asegurado. Con el paso de los años ha sabido que eso no era para nada saludable, pero su inseguridad y su temor a fallar como gran estrella lo llevaron hasta el consumo de drogas: "A veces decía una línea y si el público no reaccionaba riéndose como creía, empezaba a sudar y entraba en convulsiones" , ha afirmado ante el asombro de todos sus compañeos.

Emoción y mucha nostalgia es lo que Friends: The reunion ha traído hasta 2021 . Durante el reencuentro de actores se ha hablado de muchísimas cosas que los fans no sabían de la serie y que hasta ahora eran secretos a voces dentro del reparto, como que los actores de Rachel y Ross realmente estaban enamorados (aunque nunca llegaron a tener nada) o que Mónica y Chandler eran primos.

Matthew Perry pagó el precio de la fama con las drogas

Matthew Perry soñaba con ser famoso y ansiaba el reconocimiento, el dinero y todo lo que conlleva convertirse en una gran estrela de la televisión. Sin embargo, sus inseguridades le hicieron caer en problemas de alcoholismo y de abuso de sustancias tóxicas como la vicodina, un analgésico al que se volvió adicto tras sufrir un accidente de esquí.

No es la primera vez que Matthew Perry habla de sus problemas con las drogas. El actor que daba vida a Chandler reconoció en 2002, apenas unos años antes de que acabase Friends, al diario estadounidense The New York Times que empezó a beber poque "sentía que se iba a morir al día siguiente", no porque tuviera ganas de hacerlo. También dijo que en aquel momento ya cada actor cobraba un millón de dólares por episodio.

Matthew Perry ingresó en 1997 en rehabilitación por primera vez debido a su alcoholismo, durante la tercera temporada de Friends. También tuvo que someterse a una operación de pancreatitis en el año 2000 por sus excesos con el alcohol y tras todo esto buscó ayuda en su familia. Sus padres lo internaron durante dos meses en 2001 en un centro de desintoxicación: "Estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno", aseguró en 2015 al respecto durante una entrevista.

El actor Matthew Perry en la premiere de 'The Circle' durante el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York GTRES

El actor ha reconocido que las adicciones solo se pueden superar si el paciente tiene voluntad y siempre ha agradecido el apoyo de los fans, que se mostraron bastante preocupados ante el drástico cambio que el actor ha mostrado en su físico con el paso de los años. Dice no haber vuelto a tener problemas con el consumo de drogas y estar ya recuperado, pero durante la reunión Matthew Perry aparece arrastrando palabras y los fans han apuntado a ello como una posible secuela de sus excesos en aquellos años. Sin embargo, desde la productora han asegurado que el actor se encontraba realizando un tratamiento dental en el momento que se grabó el reencuentro de Friends.

En 2015, Matthew Perry recibió un premio por parte de Phoenix House, una organización que se dedica a brindar tratamiento sobre adicciones, tras haber superado su problema con las drogas: "Soy un alcohólico galardonado, no debería recibir un premio", dijo entonces. Desde que está completamente recuperado, el actor se dedica en cuerpo y alma al teatro. En 2016 estrenó la comedia oscura The end of longing, escrita por él mismo, en el Playhouse Theatre de Londres, y al año siguiente debutó con la misma obra en el Lucille Lortel Theatre de Nueva York.

