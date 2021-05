Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, la temporada de festivales y galas de premios se va acabando, pero no sin antes despedirnos de ella sin los premios de la música iHeartRadio, que este año han contado con la participación y la asistencia de Elton John. El pianista y cantante británico ha recibido el premio Icon en honor a su amplia trayectoria musical y artística. Durante la gala de entrega de premios también hubo espectaculares actuaciones de varios artistas, pero de la que más se han hecho eco las redes sociales ha sido del tributo especial en honor a Elton Joh, que corrió a cargo de Demi Lovato, Brandi Carlile y H.E.R., quienes cantaron junto al artista algunos de sus temas más famosos, como ya hizo Dua Lipa en la pre-party de los Oscar con Bennie and the jets.

Demi Lovato rinde homenaje a Elton John Con unas enormes gafas moradas y un corte de pelo pixie a lo Rihanna, Demi Lovato se subió al escenario de la gala de entrega de premios para poner música con I'm still standing. Con un total look verde con brillos y estampados lo más purto estilo de rock star y llena de brillantes, la cantante puso muchísima pasión al cantar la canción de Elton John y hasta invitó al pianista a cantar junto a ella pasándole el micrófono mientras estaba sentado. Demi Lovato completó su estilismo con pendientes largos de brillantes y unos zaptos blancos con plataformas de lo más ochenteros. El escenario The Dolby Theatre de Los Ángeles estaba cubierto de brillos y una gran estrella de cinco puntas dorada al fondo y a Demi Lovato le acompañaron cinco coristas. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de iHeartRadio (@iheartradio)“ “ La cantautora H.E.R. también participó en el tributo a Elton John organizado por los iHeartRadio Music Awards. Cantó Bennie and the jets también con mucha ilusión por poder cantar junto al mítico pianista británico. En el vídeo, podemos ver cómo la cantante estuvo tocando el piano y la guitarra eléctrica para deleitar a Elton John, quien se lo pasó genial y disfrutó al poder oír sus propias canciones con la voz de las generaciones más jóvenes de cantantes. H.E.R. también aprovechó para vestirse al más puro estilo de Elton John con un traje completo dorado y gafas cuadradas gigantes con purpurina. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de iHeartRadio (@iheartradio)“ “ Chris Martin y Lil Nas X entregaron el premio a Elton John, un reconocimiento que ha concedido la plataforma de música al mítico pianista en honor al impacto global que ha supuesto tanto en cultura pop como enrelevancia y longevidad de carrera gracias a su continua fuerza de gira y radio con una gran base de fans leales en todo el mundo.

Así fueron los iHeartRadio Music Awards 2021 La gala de entrega de premios estuvo llena de actuaciones musicales con algunos de los artistas más importantes del momento como The Weeknd, Ariana Grande, Bruno Mars, Anderson .Paak y Doja Cat. También contó con las estelares apariciones de otros famosos como LL Cool J, Nelly, French Montana, Lil Jon, Robin Thicke, Joel McHale, Oliver Stark, Ryan Guzman, Gabby Barrett o Ava Max, entre muchos otros, además de todos los músicos nominados como Taylor Swift, Dua Lipa o Roddy Ricch, quienes se llevaron algunos galardones a sus casas. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de iHeartRadio (@iheartradio)“ “ Taylor Swift se alzó durante la noche con el premio a mejor álbum pop del año por Folklore, Dua Lipa lo hizo en la categoría de mejor artista femenina del año y Roddy Rich, en artista hip-hop del año. Y en pleno auge del K-Pop, los chicos de BTS consiguieron llevarse a casa tres premios iHeartRadio Music: mejor fandom por ARMY y mejor vídeo musical y mejor coreografía, por Dynamite. La gala se retransmitió en vivo desde The Dolby Theatre de Los Ángeles y contó con el rapero Usher como anfitrión del evento. Y aprovechando el desplazamiento hasta Estados Unidos, sir Elton John aprovechó para pasarse a saludar a su antiguo compañero y letrista: Bernie Taupin. Elton compartió con todos sus seguidores de Instagram este reencuentro por el 71 cumpleaños de Bernie con un bonito mensaje: "Feliz cumpleaños, hermano. Te amo". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Elton John (@eltonjohn)“ “