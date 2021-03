Parecía que la tendencia en moda de las alfombras rojas tomaba un camino distinto y apostaba por el decoro y el recato. Pues no. Llega Dua Lipa y recupera los 'vestidos que desnudan' con su malla de Atelier Versace y llega Doja Cat y vuelve al look súper sexy, demasiado, la verdad. Las críticas no se han hecho esperar y la arista se ha visto envuelta en una dura polémica por dos motivos: su vestido y su actitud ante los medios de comunicación. Las cámaras estaban muy pendientes del diseño que le ha hecho Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli desde el otoño de 2020: un atrevido vestido con escote de cremallera que ella llevaba completamente bajada. El cuerpo es de aire deportivo, como los trajes de los pilotos de carrera, y la falda, en contraste, es una fantasía de plumas en amarillo y negro.

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido su forma de posar. La rapera ha provocado delante de las cámaras posando con la lengua fuera y con las manos formando 'cuernos', como hacen algunos cantantes de heavy metal y rock. Su actitud ha disgustado a mucha gente que ha visto en estos gestos una falta de respeto a la prensa pero también a los Premios Grammy, en los que se han coronado Taylor Swift y Beyoncé.

Doja Cat en la gala de los Grammy 2021 en actitud desafiante. AFP

¿Pero quién es Doja Cat? Su nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini. Nació en Los Ángeles, California (Estados Unidos) el 21 de octubre de 1995. Es una artista completa ya que canta, compone y produce música rap. Empezó a sonar en 2014 y cuatro años logró el éxito con su sencillo 'Mooo!'. Tiene dos a´lbumes de estudio. En 2018 publicó 'Amala' y en 2019, 'Hot Pink'. Su sencillo 'Say So' logró el número uno en el Billboard Hot 100 con la versión que hizo junto a Nicki Minaj. Lleva relativamente poco tiempo en la industria de la música pero ha tenido varios premios importantes: 2 AMA (American Musica Awards), 3 premios MTV ( dos de ellos por sus vídeos) y el People's Choice Awards. Doja Cat con un diseño muy atrevido de Roberto Cavalli. aFP