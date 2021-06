La historia de amor entre JLo y Ben Affleck ya es evidente. Aunque ninguno de ellos se haya pronunciado públicamente al respecto, ya actúan con normalidad ante los paparazzis que vigilan todos sus movimientos. De hecho, les encontraron juntos saliendo de un hotel en Montana, y dos semanas después también les pescaron en Miami. Ahora les han vuelto a pillar juntos, de escapada romántica en el hotel de 5 estrellas Pendry West Hollywood, cerca de los Ángeles.

Ben Affleck y JLo se dan una segunda oportunidad Page SIx - BACKGRID

El portal de noticias Page Six ha publicado las últimas fotos en las que se les ve juntos, en una cena romántica en un restaurante de alta cocina. Affleck, de 48 años y López, de 51, no lo han confirmado oficialmente porque no quieren saber nada de las cámaras, pero su historia ya no es un secreto a voces y todo el mundo sabe que están juntos.

La pareja, que se ha unido de nuevo casi veinte años después de su primer romance, está dándole una segunda oportunidad al amor y parece que va en buen camino, porque en las últimas fotografías les vemos muy cariñosos y cercanos.

Jennifer López y Ben Affleck, juntos de nuevo Page Six - BACKGRID

Después de su sonada ruptura con Álex Rodrígez, JLo retomó el contacto con Affleck, que también ha estado en boca de todos por romper con Ana de Armas. Ambos se están dejando llevar y parece que la cosa cuaja porque ya son muchos los encuentros ‘secretos’ que han tenido.

Ben Afflec y JLo en Miami BACKGRIND

Es evidente también que la nueva pareja es consciente de los ‘robados’ que les han hecho y que la prensa del corazón está impaciente por escucharlos hablar sobre el tema. Pero de momento, prefieren hacer caso omiso.