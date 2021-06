(Música dramática)

¡Qué bonito que es esto! ¿No?

(Cohetes)

(Petardos)

¿Se van a oír? ¿Qué?

Las campanas.

(GRITAN)

No lo sé.

Siempre lo he visto en mi casa, por la tele. No sé.

(Petardos)

(TV) "23:40 casi pasadas ya, menos 17 minutos aproximadamente.

Lo estamos viendo en el reloj que enseña realización

desde la unidad móvil que está abajo en la plaza.

Una plaza que está abarrotada una año más.

(Móvil) Y que se calcula aproximadamente

que tendrá unas 22 000 personas aquí visitando...

No han querido perderse estar aquí un año más...".

(Maullido)

(Música romántica)

(Cohete)

(Algarabía)

(GRITAN)

Me voy. ¿Qué?

Lo siento mucho, me tengo que ir. Víctor. Víctor.

(VOZ EN OFF) "La última escena de una comedia romántica

es siempre la más fácil de escribir.

Una gran declaración de amor en la que los protagonistas logran

al fin superar todos los obstáculos

y se deciden a estar juntos para siempre.

Después viene el beso, lógicamente.

Eso nunca puede faltar.

El comienzo de la historia tampoco es tan complicado.

Una librería como las que aparecen

en las comedias románticas de todos los tiempos.

Marina y Víctor se podrían conocer en ese lugar".

¿Cómo la vas a echar de menos?

"El protagonista siempre tiene que tener un amigo.

Más gordo o más tímido que él

con quien comparte sus confidencias".

Claro que te ayudo, lo que no hago es alimentar el drama.

Qué ganas tengo de echarme unos amigos.

"La protagonista también tiene que tener una amiga.

Alguien que viva de forma conflictiva sus historias de amor.

Y que no habla de otra cosa".

Y el asunto lo veo más como de 5 o 7 minutos acojonantes.

De repente me hace con un gesto que me vaya.

"Tampoco sería raro

que los amigos de los protagonistas acaben enamorándose.

Y el casamiento la excusa perfecta para que Víctor y Marina

se reencuentren después de un tiempo separados.

Estos son los momentos fundamentales de la historia.

(Alarma) Ahora solo me queda escribirla.

(Alarma)

Se te van a caer los dientes si te cepillas así.

Ni masajes capilares.

¿Por qué no usas el casco que te regalé?

Para, ¿te vas a duchar? (ASIENTE)

Te podías haber levantado antes. Por favor...

Metele, por favor.

Vomité toda la noche, me siento muy mal, en serio te digo.

No estoy embarazada, no te preocupes.

Debe haber sido esa mierda que cominos anoche.

¿Por qué no me dijiste? ¿Para qué?

No sé, no tengo ni idea. Bueno, perdí.

Te llamarán los tipos de las cámaras

No le digas que llamás de parte mía, le debo plata.

¿Eh?

Bueno, amor, te mando un beso.

No sé donde puse el mío, qué carajo.

¿Cómo amor? ¿Quién es?

Ah, ¿no te conté? Trabaja conmigo hace mucho tiempo.

No me vengás a llorar, te conozco y trae un octavo hijo al mundo.

No, B. no. Y Claudita, la brasileña...

Viví un montón en Madrid, conozco la ciudad, la manera de hablar,

todo, vos no te preocupes por eso.

¿Entendiste? ¿Me oíste? Hay que hacer una película alegre.

La gente no quiere bajona.

Que la ciudad parezca París, Nueva York... Ah, pará.

Toma, esto es lo del adelanto. Ah, gracias.

En cualquier momento el resto. ¿Cómo en cualquier momento?

¿Qué pasa? ¿Estás muy mal? No, pero sin sardina

la foca no aplaude, Andrés.

¿No estás entusiasmado? Sí, es trabajo.

Bueno, ¿estás escribiendo algo tuyo? Algo.

Bueno, a ver si alguna vez lo terminás.

Vení, no te calentés.

Y sacate de la cabeza la preocupación de la plata.

Hay un tipo que quiere traer un grupo para comprar la productora, turco.

Además no se va a meter, a joder con la idea.

Y nada...

¿Vos tenés ciudadanía española? No.

¿Cómo no? Nunca me la dieron.

Tenemos que hacer una coproducción.

Tenemos que mechar actores argentinos, actores

españoles... Argentinos podemos hablas con Darín y con Pereti.

¿Viste? Los gallegos los quieren.

¿Y el guión cuándo lo puedes terminar?

En cualquier momento. Cuanto antes.

Es una comedia romántica, no creo que me cueste.

(Música romántica)

¡Vale!

¡Valeria!

¿Puedes parar?

No, no puedo parar. ¿Lo ves?

Suave con los dedos.

Pasaron 15 minutos la hora. (CHISTA)

(Continúa la música)

(RÍEN)

Doy clase de danza para niños.

Qué guay. No está mal, espero

que salga algo mejor. Claro.

¿Tú qué haces? Páginas web.

Soy diseñador. Qué bueno.

Todo el día delante del ordenador, un poco coñazo, pero no está mal.

Tengo el coche por ahí. Vivo cerca, voy andando.

Pero nos tomamos una más.

Es que mañana bailo.

¿Tienes mi número? Sí, pero ¿ni una más?

No te va a pasar nada por una más.

Ya, pero hoy no.

Eso es porque no me conoces.

Víctor Montero, 32 años.

A los 5 me rompí este dedo y se torció para siempre.

Un hermano en Alemania, mis padres en Barcelona.

Los domingos comen paella, pero ¿sabes lo que me gusta?

El gintónic. Una cosa que tenemos en común.

Y si quieres saber más cosas de mí, pues no sé...

Las descubres luego.

Qué pena.

Ibas superbién.

Pues sí, eres un gilipollas, sí.

Pero si no pasó nada.

Soy simpático pero no serio.

Ya está. No hay que forzar las relaciones.

¿Sabes lo que pasa si no?

Que un día te levantas y no sabes por qué pero tienes pareja.

Y al principio nos llevamos de puta madre.

Follamos, probamos posiciones.

Follamos en el parque... Lo normal.

A los 6 meses uno dice: "¿Por qué pagar dos alquileres?".

"Vámonos a vivir juntos".

Y ahí te lías y vas.

Un año después tu novia es tu compañera de piso.

Tienes ganas locas de follar, menos con ella.

No tienes ganas de sus movidas, te complica la vida...

Para, para ya. Seis meses más aguantas.

Luego te separas y has perdido un año y medio por forzar.

¿Por qué te da miedo? No me da miedo.

¿Sabes lo que daría yo...? Encima una bailarina.

Mira, vas a llamarla, así la ves una vez más.

La llamas. Vamos a verla un día que baile.

Igual tiene una amiga para mí.

Puede que nos enamoremos.

Si tengo hijos con su amiga, mis hijos jugarían con los tuyos.

Podríamos ir a recogerlos al cole.

Claro, claro. En mi Audi.

Y los domingos al chalet.

Bueno... Este... Tengo los trabajos.

Flojos, chicos, ¿eh?

Quien no leyó a los clásicos es porque es un vago.

Bueno, alguno que otro está bien. ¿Quién es... Camila...?

¿Kaner? Yo.

Ey, hola. Hola.

No, que me alegró lo del trabajo.

Está muy bien. Qué orgullo que me lo digas vos.

Toda la Secundaria me la pasé leyendo la columna de Pablo Diuk.

Quedábamos los viernes para leerlas. Eran buenísimas.

¿Por qué las dejaste? Era un suplemento juvenil.

Claro. Y tu novela me encantó. Es buenísima.

Me marcó mucho los personajes, diálogos...

¿Y ahora estás escribiendo?

Hace mucho que no editas, ¿no?

Este... Sí, varias cosas.

Distintas cosas, distintos terrenos...

Y un guión de cien. Ah, qué bueno. Eso es buenísimo.

Sí, bueno, es un encargo en realidad

de un amigo, un productor, le hago un favor...

Bueno. Bueno.

Por lo menos vas a poder cambiar el auto.

¿Para dónde vas?

Eh... Para Colegiales. Si querés...

Me queda. Bueno...

Yo estudié cine también. Cristina, ponete el..

Sí, Camila.

Y estudié en realidad un montón de carreras...

Pero las fui dejando todas.

Y esta también la voy a dejar en realidad.

Porque me quiero ir a fuera, voy a hacer otras cosas.

Igual antes voy a filmar una película.

Qué bueno. Sí, el año que viene.

Quiero mostrar la vida del portero de mi edificio.

Un tipo sentado tranquilo, mientras ve pasar a la gente

que corre, que va, que viene. Todo el mundo a sus cosas.

Y él sentado ahí tranquilo

como si fuera un buda. Claro.

Claro, como un buda. Tótem.

Claro, algo así.

Bueno...

Bueno...

Déjame invitarte a un té.

Café no tomo porque me deja de la nuca.

Dale y de paso me firmas tu novela.

Ah, ¿la tenés todavía?

Te dije que soy muy fan.

¿Dónde puse esto?

Dónde miércoles está.

Fue agotadora tu clase, también te lo digo.

Me encantan, pero... Intensas.

Me muero por un porro. Ah...

Y además me hago pis.

¿Querés mirar?

(Música dramática)

(Continúa la música)

Joder, esto es el paraíso.

Menos mal que te he insistido en venir.

Si no has parado con el teléfono. Ha sido un poco de nada.

Son todo tías que están buenísimas y maricones.

A partir de ahora nos vamos a aficionar a la danza.

Vamos a sacar un bono o lo que tengan.

Vamos a venir más.

La que más me gustó es esta que se abre de piernas.

¿Sabes lo que puedes hacer con una tía como esa?

Muchas cosas. ¿Muchas cosas?

Yo me enamoro por tonterías como esa. Sí, para toda la vida.

Para toda la vida.

Víctor. Hola.

Qué sorpresa.

¿Qué tal? Bien, y ¿tú?

Muy bien.

Pues...

Es que me ha encantado. ¿Sí?

En serio.

Cuando bailabas era como si...

si flotaras un poco.

Y luego... Bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero

movías una mano y me llegaban un montón de cosas.

De verdad. Es increíble. En serio.

Qué bien.

Es que lo he flipado un poco.

Gracias.

Hola.

Hola. Luis. Un amigo mío.

Oye, genial. Gracias.

Vamos a tomar una cañita. Vale. Mira, Víctor.

Hola. Hola.

¿Y tu nombre? Luis.

Y acabo de inaugurar tu club de fans.

Gracias. -Te lo digo en serio.

Bueno, yo soy Clara.

¿Qué hacemos? ¿Vamos a...? Vamos a tomar una cañita.

¿Venís? -Por supuesto.

Genial. ¿Le has dicho a estas? Sí.

¿Qué tónica tienes?

Vale, que se enfríe con los hielos.

Luego le pones otros.

Un cuarto de gin y tres de tónica.

De esos, dos.

¿Tú qué quieres?

Ponme lo mismo.

Si la tónica está fría al principio no sabe.

Y más de tres hielos es aguachirris. Vale.

Después de tomarte 4 o 5 todo eso, ¿lo sigues notando?

No, nunca bebo más de dos.

5 puntos.

4. Se le ha olvidado quitarle las pepitas del limón.

¿Cómo estás?

Muy bien, y ¿tú? Bien.

Eh...

¿Qué?

Estoy medio saliendo con alguien.

Es mejor aclararlo ahora, ¿no?

Sí, claro, mejor. Es mejor.

Podemos...

Yo no creo mucho en la amistad en estos casos. Me parece

que no funciona.

Ya, yo tampoco. No sé por qué lo he dicho.

Pues algo tenemos ya en común.

(RÍEN)

A mí me encantaba "Flashdance" de pequeño.

Y me aprendí la coreografía entera.

A nada que venían vecinos a casa o tenía público me ponía

una cinta en el pelo y empezaba a bailar

y no lo hacía nada mal.

Creo que hubiera sido bueno, pero mis padres no terminaron de apoyarme.

Qué mono, por Dios.

Podrías volver a bailar, ¿no? -Nunca lo he descartado.

¡Taxi! Creo que me voy a ir yendo.

Oye, porque tú y yo íbamos para el mismo lado, ¿no?

Sí. Hablamos. Vale, vale.

Pobre tu amiga.

No, pobre tu amigo.

No, no, pobre tu amiga.

¿Y cuánto lleváis?

Con el chico este.

Ah, eh...

Una semana, seis días.

Pero ¿cómo 6 días?

Sí, yo las cosas las veo o no las veo y con él

lo vi.

A ti no te pasa, no te imaginas cosas.

Sí, a veces sí, pero prefiero vivir en la realidad.

Pues yo no, necesito imaginarme cosas.

¿Cómo haces para vivir en la realidad sin imaginarte nada?

¿Alguna vez sorprendes a alguien por algo?

Pues a veces sí.

A veces imagino.

Es que voy para allá.

Vale.

Pero hablamos, ¿vale?

Víctor.

Gracias por venir.

(Música dramática)

Ahora digo yo, cuándo se besan.

Falta para eso, Andrés.

No puede ser tan fácil, tan...

Tan inmediato. Ah, ¿sí?

No sé... Está bien, vos sabrá.

¿Qué es eso? ¿Estás bien?

La pastillita es porque después del segundo güisqui me sube la presión.

17, 18. Con esto lo bajo un poquito.

Me cambiaron la medicación. Estaba con una que no terminaba nunca.

Cogía, cogía... Tu novia feliz entonces.

No te das cuenta el trabajo que hago para poder estar bien.

Para poder estar con una niña joven.

Como se para... Y no uso Viagra, me lo prohibieron.

Sí, claro. ¿Quieres otro?

Pará, pará. ¿Seguro que podés?

Mirá.

13, 8. Como una seda.

Y te digo la verdad, todo, todo es de acá.

No ando bien.

¿Qué te pasa?

Adriana. Siento que no se involucra

en la relación. No, no...

Claro. ...no está. Siento que siempre

hay algo que no la decide y a mí hay algo que me...

No termina de jugar. Eso me pone triste.

Claro.

Es increíble.

¿De qué te ríes, pelotudo? Siempre te pasa eso.

Andrés, es un discurso calcado, casi con las mismas comas.

Necesito que me quieran, que me cuiden.

Está bien. Claro.

¿Y con Valeria cómo andás?

Bien.

Bien.

Buen momento.

Un momento lindo.

¿Qué haces acá?

No tuve clase.

Estaba cerrada la facultad, había una huelga de...

De no sé muy bien qué.

(Claxon)

(Silbido)

(Música dramática)

¿Puedes sacar eso, por favor?

¿Qué hacemos?

No sé... No estoy pudiendo avanzar.

Sí, ya sé. Me está costando más de lo que creía.

Ten un poco de paciencia, no me rompas las pelotas.

Nada. Nada.

No tengo ganas de hablar ahora.

Después te cuento.

No sé, una semana o así.

No sé cuanto voy a tardar.

Vos termina da pagarme el adelanto de una puta vez.

No, ¿qué me van a mandar? No me mandaron nada.

(Música dramática)

Te juro que nunca me había pasado nada igual.

Pero ¿qué te ha pasado?

¿Sabes lo que me dijo la semana pasada?

Que lo que más le gustaba de mí era mi pollón.

Así me lo dijo.

Está obsesionada con el tema.

Pero tampoco está tan mal. Y que no sé usarlo.

Y tiene razón.

Si no estoy cómodo... ¿Qué te pasa?

Que me corro muy rápido.

Joder, macho.

Le dije que estaba empezando a sentir algo por ella.

Y me ha soltado esto.

Y me dice también que por qué no conozco a otras chicas,

que le da igual.

Que ella quiere empezar a tirarse a otros tíos también.

Incluso me dijo que quería hacer un gangbang.

Un gangbang... ¿Sabes lo que es?

Me pones dos, por favor.

¿Sabes lo que pasa? Estás obsesionado con lo que sientes.

Disfruta de la libertad que te da. Mírame a mí.

Lo de Marina no salió y ¿me quedo en casa?

Aquí estoy para lo que surja.

Nadie quiere estar solo. Tú tampoco.

Mírame, mírame.

Soy divertido. No soy Brad Pitt.

Soy simpático.

No soy el típico tío de gimnasio.

Tengo un atributo... Espectacular.

Sin embargo lo que yo quiero es una chica

que se lo pase bien conmigo y que me quiera.

¿Te das cuenta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?

Es hablar de esto y me pongo malo. Me quiero ir a casa.

Tengo mis cosas. ¿Qué son tus cosas?

Si son las 5 de la mañana. Es tardísimo.

Tengo un montón de cosas que hacer. Acábate la cerveza. No te vayas.

No, no, me voy. Me tengo que ir.

Disculpa, ¿sabes calle de la Reina dónde queda?

Creo que por allí, pero pregunta por si acaso.

Gracias, acabo de llegar. Muy bien, bienvenida.

(Móvil)

(Móvil)

¿Sí?

¿Marina? Sí.

Que tienes razón, soy un tío previsible.

Muchísimo.

Tanto que a veces me aburro a mí mismo de lo previsible que soy.

Normal que pensaras que este tío no te va a dar sorpresas.

"¿Me oyes?".

Sí. Sí, sí.

Te quiero invitar a desayunar.

"Pero ¿qué hora es?". No lo sé.

Pero déjame llevarte el desayuno a la cama y luego yo me voy.

Ah, y otra cosa, no te peines, ¿vale?

"Ni te duches, ni te laves los dientes ni nada, no sé".

"Me gustaría verte cómo eres así por las mañanas".

Joder. ¿Qué?

Es que estás muy guapa.

¡Pasa! Te lo digo en serio.

¿Hay alguien?

Sí, ven que te lo presento.

(MAÚLLA)

Gustavo, Víctor. Víctor, Gustavo.

Hola, Gustavo.

No te preocupes, no le cae bien nadie.

Ah, ¿sí? Yo soy igual.

Y entonces el hombre de tu vida, es este o ¿qué ha pasado?

Sí. Algo así.

Qué bien hueles.

Sí, sí.

No creo, ayer acabé agotada y no me duché.

Mejor, me encanta.

Qué cerdo.

¿Café? Sí.

¿Azul o roja? Azul.

Te cuento el plan. Ahora desayunamos.

Me cuentas de tu vida, yo de la mía.

Si quieres te duchas, sino no hace falta, me gusta.

¿Tienes algo que hacer luego?

Eh... No, no mucho.

Vale. Nos vamos a la playa.

¿A la playa? Sí. Son las 7. ¿Tú conduces?

Sí. Bien.

¿Y te gusta la playa con frío? Me encanta.

Mucho mejor.

Si superamos el primer día de convivencia...

Nos quedamos a dormir. Sin forzar, lo vemos.

Si nos quedamos y nos llevamos bien,

creo que podemos empezar a pensar en una vida juntos.

No puedes decir que no te he sorprendido.

Sí.

A ti no te pasa a veces que

miras a la gente a la cara y te los imaginas de mayores.

No, no mucho. ¿No?

No.

Dejé a un novio por eso.

¿En serio? Sí.

Es que conocí a su padre,

luego le miraba a él

y veía a ese señor de 70 años.

Era horrible.

En realidad fue mi paranoia la que nos mató.

Espero que no conozcas a mi padre.

Completamente calvo.

No, serás un abuelo muy atractivo.

Igual un calvo sí. ¿En serio?

Es lo que tiene, no sabes si se cae. Sí.

¿Sabes qué hago? Mi manía rara.

Creo que no lo he contado.

Imagino figuras geométricas con las sílabas.

Por ejemplo, hola, ¿qué tal?

Eso es un cuadrado.

Hola, qué, tal, cuatro sílabas.

En serio.

Soy un tío superimaginativo.

Sí, ha ido de superíntimo eso.

(Música animada)

(Continúa la música)

No está nada mal.

Noto el glu, glu, glu de las burbujitas.

Y...

pero es que es un gintónic, ¿no?

¿Como cualquier gintónic?

No, hombre no.

Este es un gintónic... diferente.

Hay que joderse.

Es que...

La diferencia está en los pequeños detalles.

Algún día lo entenderás.

Pero ¿se ven los detalles?

Los busco ahora mismo y no los encuentro.

Me encanta esta canción.

No me hagas bailar esto. No sé bailar.

(Música romántica)

(RÍEN)

Buenos días.

Buenos días.

¿Nos quedamos a vivir aquí?

¿En esta habitación para siempre?

Algo de comer, alguna peli.

Todo el día así, en la cama.

Dime que va a ser siempre así.

Solo dime que sí.

Te lo prometo.

(Música romántica)

Hola. Hola.

¿Me das un beso?

"¿Te distraigo?".

"¿Te desconcentro?".

"Hola. Mi amor".

"(JADEAN)".

Mira, yo sé que...

que la situación estaba bastante obstruida.

Funcionamiento complicado. Los dos hicimos cagadas importantes.

Pero también estuve pensando en muchas cosas lindas

que nos pasaron.

Momentos... No pude parar de producir momentos de los dos.

Como cuando fuimos a la playa, ¿te acordás?

La primera vez que fuimos a la playa, ¿te acordás?

Y, bueno, y...

También está el terreno de las cosas que...

que podrían haber pasado. Sí, pero no pasaron.

No es así, ¿viste? No es así.

Y, bueno, no es que el chico es así, la chica es asá.

Y se dan cuenta de que tienen que cambiar.

Y se casan y son felices, no funciona así.

Un día soy de una manera... Un día te quiero...

Un día me caes genial, otro día me caes como el orto.

Un día sé lo que quiero, otro día no.

Es más confuso, no es como estas historias que escribís.

Es una cuestión de estadística.

Los días que te llevas bien y los días que te llevas mal.

Nosotros nos llevamos como el orto.

¿Qué parte no querés entender?

Que si hay algo que pudiera haber hecho para que no terminemos así...

Qué sé yo, no lo sé. Deberíamos haber tenido hijos.

Deberíamos haber tenido hijos.

Eso hace la gente,

dejamos de pensar en nosotros y ponemos el foco en otra parte.

Vos no quería tener hijos. Pero si hubiéramos tenido...

Este...

Eh...

Pará, pará. No sé para qué carajo me llamaste.

Para que charlemos, Vale.

Sentate, no hagas una escena.

¿Te sentís solo ahora? ¿Por qué no pensás antes de hablar?

(Música dramática)

"En una comedia romántica las parejas son felices.

Por lo menos tienen un momento en el que las cosas le salen bien.

En el que si la película terminara

pensaríamos que esos tipos

permanecerán así el resto de su vida.

Para siempre, para toda la eternidad".

Mira, una cosa. ¿Qué?

¿Tú estás segura de esto? No.

Pero bueno, ya has dejado tu piso.

Así que no nos queda otra opción.

"Sin crisis, sin problemas económicos, sexuales... Nada".

Mi amor, me han encantado.

¿A que sí? Qué maravilla.

Es increíble.

"Sin que existan las discusiones, las infidelidades, las enfermedades.

Un entendimiento absoluto y un encuentro total".

"Y encima, para remarcar lo bien que se llevan estos protagonistas,

lo enamorados que se pueden sentirse,

los amigos de ellos siempre están mal".

Demasiado joven para una relación tan seria, tan estable.

Quería probar estar con otra gente,

pero no estaba segura si sus sentimientos... Bla, bla, bla.

No sé ella, pero ¿tú cómo estás? Me quiero morir, la verdad.

¿Qué dices?

Solo tengo fuerza para ver series.

Cualquier cosa, cualquier mierda me vale.

En mi casa todo el día...

¿Viste la que te dejé? Sí, no le pillo el punto.

La sexta temporada es la buena, tienes que tener paciencia.

Claro.

Tampoco es que sea...

La sexta está bien.

Me gustaron los secundarios.

El hermano tonto, el que hacía así...

¿El de gafas? Ese muere.

Joder, para uno que me hacía gracia.

Ah...

Tercer capítulo, segunda temporada.

Hablando así se ve venir, tenía que estar enfermo.

No, le atropella un camión.

Joder... Sale del juzgado, caput.

Están todos muy alegres, es una comedia romántica, ¿qué querés,

que mate a la madre?

Y ahora están juntos, les va bien ¿y...?

¿Qué les va a pasar? Falta, ya les va a pasar algo.

Ah, vos sos el experto. Sí, sí.

Cambia la cara, yo te voy a pagar.

Estoy trabajando muy duro con la venta de la productora.

Por eso te llamé porque necesito que me hagas un favor.

Tranquilo, no es nada raro, simplemente,

¿viste el turco que te hablé? (ASIENTE)

Conoció a unos franceses que van a poner un dinero.

Una pequeña productora, todo suma.

Y ahí es donde entra vos.

La idea es si puedes escribir algo que pase allá.

¿En Francia?

En toda comedia romántica aparece París.

Una escenita, una pelotudez...

Vos lo puedes hacer muy bien, te sobra talento.

Vení, antes que te vayas.

Mirá esa amiga que está ahí.

32 piezas sin sellismo.

Ajá.

Cada vez que vos venís pregunta por vos.

Es Adriana, mi novia. Yo te hablé de ella.

¿Te acuerdas que te hablé?

¿Que me querés decir?

Ella me sugirió que le podemos decir a Valeria

que nos podemos juntar los cuatro y pasar un día en mi casa o...

Te fuiste a la mierda. Ella me lo dijo,

probamos y fue lindo. Me separé de Valeria.

Ah. No daba para más.

No me contaste nada. Qué sé yo.

¿Cómo estás? Bien, bien.

Igualmente, sos un autor, sois raros y puedes estar solo.

Y cualquier cosa está mi departamento que está abierto para vos.

Ni loco me encierro en el mismo departamento que vos.

Habla con Valeria.

Y preguntale, tal vez ella acepte

y tal vez le haga bien... ¡No me toqués!

¿A París? Sí.

Pero ¿por qué? ¿No estás bien aquí conmigo o qué?

No es eso, es una oportunidad, es una de las mejores compañías.

Vale, pero ¿qué hago yo? Te vienes conmigo.

Claro. Los ensayos terminan al mediodía, luego conocemos la ciudad.

Y a ver museos, puedes aprender francés.

Conseguir otro curro. ¿Y qué hago con mi curro? ¿Lo dejo?

Sí, siempre te quejas de él.

Es coñazo, pero no está mal.

Podrías conseguir algo mejor.

Te gusta diseñar.

¿Y aquí qué? Una revista de coches y tías.

Te pasas el día borrando estrías en Photoshop.

En cualquier momento cierra. No está claro.

Vamos, Víctor, vámonos.

Aquí no puedo bailar, aquí ser bailarina es como torero en Japón.

Vamos.

¿No has querido vivir en otro país? Aprender otro idioma...

Querías editar una revista de música.

Es ahora el momento. ¿Cuándo si no?

Claro.

Prométeme que lo vas a pensar.

Te lo prometo, le voy a dar una vuelta, claro.

(Música dramática)

¿Me oyes? Sí.

¿Y? ¿No me vas a decir nada?

No sé, ¿qué quieres que te diga?

No sé, algo. ¿Te ha gustado, no te ha gustado?

Venimos de un ensayo, estreno en tres días.

Claro que me ha gustado, está muy bien.

No sé qué más quieres que te diga. Ah, no sabes...

Marina, no seas pesada.

No me presiones, no soy bailarín.

¿Qué te pasa?

A mí nada, y a ti ¿qué te pasa?

¿Has pensado en lo de París?

Sí lo he pensando, no lo tengo resuelto, no es fácil.

Joder, Víctor.

Pablo.

Lucía.

No...

¿Qué hacés?

No te puedo creer, cuánto tiempo.

Estás igual.

Sí.

Hace un montón.

¿Seguís en Montevideo? Sí, sí.

Está lindo, tranquilo.

Pero cruzo igual para acá.

Busco el ruido porteño. Sí, sí.

Un poco de caos. Caos...

Sí.

Pensé que estabas en España.

Estuve. Estuve bastante.

Pero hace tiempo que volví.

¿Y te compras tus propios libros?

Eh...

Sí, este... Bueno.

Son cosas que hacemos... Son cosas que hacemos.

Inevitable.

No, no te puedo creer. Lo conseguí acá a la vuelta.

¿Cambiamos? Sí, ¿cómo no vamos a cambiar?

¿Estás escribiendo?

Bueno, este...

Algo. ¿No sale?

Salen cosas, pero no...

Ah.

Son etapas, pasan, no te preocupes.

Y si no te llega a salir me vienes a visitar a Montevideo.

¿Sí?

Bueno, contame de vos un poco. ¿Qué querés saber?

¿Te casaste? No.

¿Tuviste hijos?

No. Bueno, estuve en pareja

hasta hace unos meses.

Y, bueno...

Igual nos estamos viendo, hablamos cada tanto por teléfono...

Y...

Toma.

Yo también me separé.

Pero hace tres años.

Las parejas son complicadas.

Son complicadas sí.

¿Qué hacés?

No. ¿Te acordás de mí?

Sos la primera persona que le hablé cuando llegué a Madrid.

Me reacuerdo de vos, te pregunté por una calle.

¿Te acordás?

Soy Camila.

Víctor, encantado.

¿Y qué hacés? Nada, salía de trabajar.

Ah, qué bien.

La primavera en Madrid es increíble.

Me encanta. Es todo como exultante.

Exótico. Me siento así como... Es buenísimo.

¿Y qué haces aquí?

Estoy dirigiendo una obra de teatro que escribí.

Tenía un par de ideas sueltas que no sabía a donde iban...

Y un profesor me dijo escribilas,

me insistió y me salvó la vida.

Qué bien. Está bueno.

¿Y de qué va? Es la historia de una chica.

Se enamora del portero de su edificio

y él se enamora de ella muy intensamente

y deja la portería, la familia y se van de viaje juntos.

Se van. Es una historia de amor.

Con algunos toques autobiográficos.

No todo.

Algunas cosas. Nada es todo autobiográfico.

pero tiene que ver un poco así y está genial.

Yo pensé que no servía para nada

y parece que ahora nos vamos de gira a París,

a Roma... Ah, ¿sí?

Muy bueno, a Canadá.

Voy a poder dejar el trabajo de camarera.

¿Vos qué vas a hacer ahora?

Pues iba para mi casa. Ah.

Yo hasta dentro de una hora no voy a abrir.

¿Querés pasar?

Bueno. Bueno.

Este...

¿Sabes qué? Me voy a quedar unos días más.

Acá en Buenos Aires. Si tenés ganas.

Dale. Va el tiempo de...

Y si no en Montevideo, ¿sabés?

¿Qué?

Me tocó. Es acá.

¿Hablamos?

Vale.

Gracias.

Por el libro te digo...

A vos también. Una cosa más,

no podés abrir mi libro

hasta que no termines lo que estás escribiendo.

Bueno... Quizá te ayude, te sirva.

¿Sí? ¿Trato hecho?

Trato hecho. Vale.

Chao. Chao.

(Música dramática)

(Pitido)

"Hola, soy Valeria, deja tu mensaje.

(GRITA)

¡Di algo, joder!

Perdóname, perdóname.

Encima gilipollas, porque es gilipollas.

¿Has visto lo que ha escrito? ¡Es gilipollas!

Qué hijo de puta...

¿Con quién más te escribes?

No, no... ¡¿Con quién?!

No, si yo estoy bien. Lo vamos a superar seguro.

Supongo. ¿Sabes cuál es el problema?

No hemos sabido encontrar una solución.

Como género humano digo.

Cuidado con la mierda. ¡Hostias!

Para todo lo demás sí, pero para esto no.

No te gusta tu pareja, te puedes separar.

Te gustan las del mismo sexo, nadie te discrimina.

Pero para el sexo en la pareja no hay una buena solución.

Algunos se pasan la vida casados

muriéndose de ganas de follar fuera del matrimonio.

Se reprimen y sufren.

Otros lo harán. Hala, a follar.

Tienen que engañar, mentir y ahí se sufre mucho también.

Otros no quieren engañar y se lo cuentan.

Y se dedican al sexo en grupo.

Al principio tiene que molar, pero un día miras a la otra

y ahí sufren como cabrones. No hay solución buena.

¿Me escuchas lo que te digo? No hay solución buena.

¿Por qué tiene que haber una solución?

Dame el agua. Porque sí, por...

No puedes simplificar todo en la vida, yo no puedo.

A lo mejor nos viene bien estar separados.

Para ver lo que sentimos. No sabes lo que sientes todavía...

Que sí, pero la distancia ayuda a ver las cosas con más claridad.

Eres un gilipollas, ya te lo he dicho.

Vas a follar con 2, 20, las que sean,

pero al final te vas a encontrar solo,

hundido en la mierda, te vas a arrepentir, verás.

Claro, si superan la primera crisis,

si pueden seguir adelante...

Estamos en ese punto.

Nos conocemos bien los dos además.

¿Todo bien, mi amor? ¿Quiere algo? -No.

(Móvil) Ahora viene mami.

(Móvil)

Bueno, oíme una cosa. Atendé. No, decidme.

Atendé. Después la llamo, no te preocupes.

Después la llamo.

¿La? Lucía.

¿Te acordás? Sí, me hablaste un montón.

No te animaste a hacer nada. Estaba de novia.

No coincidimos.

Nos encontramos de casualidad el otro día y acabamos en mi casa.

Pero vive en Montevideo. ¿Y cuánto se queda?

Una semana creo que se queda.

Llámala.

No tengo la cabeza para eso. Haceme caso a mí.

Te va a hacer bien. No está cerrado lo de Valeria.

Está terminado, acabado.

A ver si te acordás que estuviste buscando excusas para separarte.

O todas las amantes que tuviste... Basta.

Qué lindo, Loli.

Uy, ahí está mamá.

Vamos a guardarlo. Un beso grande.

Y a Pablo.

Chao, Pablo. Chao.

Tomá.

Y decile a mamá que en algún momento le doy la plata.

Vale.

Chao, papi. Chao, preciosa.

Volviendo... ¿Se amigan o no? ¿Se van a Francia?

No tengo idea.

(Música dramática)

"En casi todas las comedias románticas hay un momento

en el que los protagonistas se separan".

¡Taxi!

"A veces es un viaje de alguno de los dos.

O puede ser un momento que ante la llegada inminente de la soledad

cada uno se planteé que fue lo que les pasó hasta ahora

y qué es lo que quieren que les pase".

"Ver si ese amor que funcionó en una época de sus vidas

puede ser algo que se puede olvidar con la facilidad con la que surgió.

O no".

Gracias.

"Quizás se tenga que dar cuenta

que estaban hechos el uno para el otro".

"Para siempre".

(Música clásica)

Lucas está de viaje, así que tranqui.

¿Lucas? Sí.

¿No sabías?

Sí, sí, algo sabía, pero no...

Entonces tampoco sabías de esto.

Te lo quería mostrar porque no te voy a invitar.

Somos modernos pero no tanto.

Ay, saca esa cara.

Te volviste loca. ¿Por qué?

¿Vos?

¿Te vas a casar?

Sí.

Me lo propuso y me pareció divertido.

Dale, divertite conmigo.

Ya está, se pasó, se terminó.

Dale.

No.

¿Vos estás segura de lo que vas a hacer?

No.

Pero ya le dije que sí, así que no me puedo echar atrás.

Seamos amigos.

No nos odiemos.

Alguna despedida tenemos que tener.

Digo.

¿Vos y yo?

No sé.

Vos querés garchar.

¿Por qué decís "garchar"? Ay, ¿qué?

¿Te pusiste sensible? ¿Tengo que decir hacer el amor?

¿Te gusta más? Sí.

Bueno. Bueno.

Suerte y todo eso. Gracias.

Te quiero mucho.

Yo también.

(Música melancólica)

¡Viva los novios!

(JALEAN)

¿Cómo estás? Bien, muy bien.

¿Tú qué tal? Bien, de puta madre.

Muy bien.

Me he llevado todas mi cosas del piso ya.

Ya, ya, gracias.

Yo también voy a dejarlo, no tiene sentido mantenerlo.

Y gracias por cuidarme al gato.

Lo he echado mucho de menos.

No pasa nada.

Yo le echaba tres puntos a esto, ¿no?

¿Eh? Es un gintónic.

Salgo a fumar, ¿vienes?

¿Has vuelto a fumar?

Para joder a los franceses.

Un heptágono. Cuenta.

Para, joder...

¿Cuándo te piras? En dos semanas.

Paso aquí las navidades y luego...

¿Y tú? ¿En qué andas?

Al final tenías razón.

Las revista cerró y me echaron del curro.

Vaya, lo siento. Casi mejor.

Saqué pasta y la he puesto para empezar

la revista esa que te había contado. Sí.

Que por cierto tiene una sección que se llama:

Cómo se torero en Japón. De danza. ¿De verdad?

Qué bueno.

Y hemos empezado en Internet y veremos si pasamos al papel.

Da un poco igual. Lo bueno es que diseño cosas mías.

Estoy contento, no me paso el día retocando estrías...

Me alegro mucho. Yo también.

Oye, que perdóname, ¿eh?

Realmente no hemos tenido mucha suerte tú y yo, ¿verdad?

A lo mejor si estuvieras aquí.

O yo estuviera allí, eso da igual.

Sería distinto, ¿no?

Pero así...

Yo no quería cambiar tu vida.

Ni tampoco quería cambiar la mía.

Claro.

Entonces...

Bueno, pero hablamos antes de que te vayas, ¿no?

Sí, claro que sí.

Chao. Chao.

Ah, no.

Vos estás completamente loco.

No, no quería preocuparte.

Me creíste que tenía una oficina nueva.

Vení, sentate.

No te mentí, tengo un despacho bastante lindo.

¿Estás bien?

En dos días salgo, sí.

Ya sé, me vas a decir que la culpa es mía, que no me cuidé...

Ya sé todo lo que me vas a decir, pero no es así.

Adriana me dejó.

Pero ¿qué pasó?

Nada, hicimos un intercambio con el turco y se enamoraron.

Y el tipo se separó de la mujer.

Eres un pelotudo, Andrés.

Sí. Igual no hay mal que por bien no venga.

Porque el tipo me compró la productora,

todas las películas.

Compró la oficina con todo, voy a volver a tener plata.

Y vos también. Te voy a pagar. Al fin.

Y le dije que el arreglo económico que teníamos

era el doble de lo que te había dicho.

O sea que te espera un cheque. No...

Eres un genio.

Un absoluto genio.

¿Qué voy a brindar con suero?

Pará, pará...

Vamos a brindar por la vida.

Vamos a brindar por el guión.

Viste que ya lo tengo casi.

Parece que por fin termino algo que escribo.

Felicitaciones.

Entonces ahora qué vas a hacer.

Descansar.

Estar con mis hijos, nietos, los más chiquitos, ¿no?

Se trata de cuidar a la gente que uno quiere.

¿Y vos qué?

Yo quiero seguir escribiendo.

Terminar alguna de las novelas.

Ahora que voy a tener guita va a ser más fácil.

¿Y?

Y de lo otro a mí me cuesta más que a vos.

Yo no me enamoro tan fácil.

Entonces puedo llamarla... ¿A quién?

A Valeria, me encanta.

Te voy a desconectar.

¡Hola! -Hola.

Qué hermosa sorpresa.

Chao, Andrés.

No me puedo levantar mucho.

Hola, abuelo, ¿qué te pasó? -Nada, mi vida.

¿Qué te pasó? -Nada, cosas que...

Quédense tranquilas que está todo muy bien.

Y entonces es ahí donde

uno puede pensar en el escritor como...

como alguien que está a medio camino entre la vida

y la obra.

Bueno, tengo los trabajos.

Flojos, chicos, ¿eh?

El que no leyó a los clásicos es porque es un vago.

"Todas las comedias románticas

terminan siempre con una gran declaración de amor.

Y con un beso.

Ya dije que eso nunca puede faltar.

Lo que viene después,

afortunadamente, no lo podemos saber.

Solo conocemos lo que pasó antes.

Lo que tuvieron que atravesar para ser quienes son ahora

y para siempre.

Porque los personajes después del final no pueden cambiar.

Permanecerán inalterables en el mejor momento de sus vidas.

Justo antes del momento

en el que empezarían los verdaderos problemas.

Y donde las películas empezarían a parecerse demasiado a la vida.

Repleta de conflictos, de dudas, de muertes.

De enfermedades, mentiras, engaños.

Y yo no quiero que las películas se parezcan a la vida.

Al menos no por ahora.

(Cohete)

Me voy. ¿Qué?

Lo siento, me tengo que ir. Víctor. Víctor.

(Música romántica)

¿Qué quieres?

Quiero estar contigo hoy.

Este año y todos los que vengan después también.

Todo lo que venga lo quiero hacer contigo.

Y si tengo que cambiar mi vida, la cambio, me da igual.

Y si tienes que cambiarla, la cambias, pero juntos.

¿De acuerdo? Donde sea.

Y sé que habrá otras mujeres en vida y que habrá

otros hombres en la tuya, más guapos.

Pero esto es como el gintónic,

lo importante son los pequeños detalles, a mí me gustan los tuyos.

Tu ropa sudada cuando vienes de bailar,

que te imagines cada día una vida distinta.

Quedarme atontado cuando me lo cuentas aunque no lo entiendo.

Me gusta que te imagines cómo serás con 60 años...

Y me gusta tu gintónic, pero sobre todo la pasión con que lo preparas.

Esa pasión es la que quiero yo en mi vida.

Y las que no me gustan son como las pepitas de limón

que las escupes y el gintónic sigue estando bueno.

Cuando quieres a alguien no puedes perder el tiempo.

No quiero perderlo. Quiero cuidar de ti.

(Música romántica)