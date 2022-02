RTVE Play quiere celebrar a lo grande el fin de semana más esperado del cine español. Con motivo de la 36ª edición de los Premios Goya, el portal de cine estrena la película más galardonada del cine español: Mar Adentro. La cinta protagonizada por el oscarizado Javier Bárdem obtuvo en 2005 14 estatuillas de las 15 a las que optaba. ¡Puedes verla online y gratis en RTVE Play!

La película de Alejandro Amenábar reabrió el debate sobre la eutanasia gracias a la historia de Ramón Sampedro, un marinero que a los 25 años se quedó tetrapléjico y postrado en una cama tras sufrir un accidente en la Playa de As Furnas. Un debate que se alargó hasta el pasado 25 de junio cuando España aprobó la ley de la eutanasia.

Ramón, que lleva casi 30 años al cuidado de su familia, solo tiene un deseo: terminar con su vida dignamente. Sin embargo, dos mujeres llegan a su vida y alteran su mundo: Julia, una abogada que quiere apoyar su lucha por morir dignamente y Rosa, una vecina que intentará convencerle de que vivir merece la pena.

Así comienza 'Mar Adentro', una película donde todos se cuestionarán como nunca antes los principios que rigen sus vidas. Una película en la que Ramón Sampedro descubrirá que solo la persona que de verdad le ame será la que le ayude a realizar ese último viaje.

Una versión cinematográfica de 'Cartas desde el infierno'

Muchos no lo saben pero 'Mar Adentro' no fue la primera película en hablar sobre los casi 30 años que estuvo Ramón Sampedro prostado en una cama. Tres años antes, el director Roberto Bodegas estrenó 'Condenado a vivir', un telefilme de producción gallega que se emitió en varias televisiones autonómicas a lo largo del año 2001. La cinta de Bodegas estuvo protagonizada por Ernesto Chao y María Bouzas, pero no llegó a tener nunca el éxito que tuvo su predecesora. Eso sí, los carteles de ambas adaptaciones se han comparado por su particular parecido.

Carteles de 'Condenado a vivir' y 'Mar Adentro'

Sin embargo, estas dos películas son adaptaciones del libro que Ramón Sampedro escribió en 1996, "Cartas desde el infierno". En el libro, publicado dos años antes de su muerte, Sampedro comienza hablando sobre el día en que su vida cambió para siempre, el día en que chocó con el mar y quedó tetrapléjico.

"En la vida jamás se puede volver atrás. Choqué con el mar. Toqué con las dos manos la arena del fondo, pero no bastó la reacción para frenar la inercia. Vi la arena. No era posible evitar el choque de la cabeza. [...] El cuerpo quiso dar el tumbo, pero la presión del agua lo impidió. Sonó un chasquido, como el romperse de unas ramas al pisarlas. Me acababa de fracturar la espina cervical por la séptima vértebra."

El guion de 'Mar Adentro' se ajusta mucho a la historia que escribió Sampedro en 1996. Alejandro Amenábar no consideró la película tanto como una adaptación de la novela, sino como una versión cinematográfica de esta. El testimonio del sufrimiento que el gallego plasmó en las casi 300 páginas de la novela fue fundamental para que Amenábar reflejara lo más claro posible qué se siente al entrar en el infierno.