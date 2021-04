Eduardo Noriega, 25 años del psicópata más atractivo del cine español

Eduardo Noriega (Santander, 1973) es uno de los rostros más icónicos del cine español tras su debut en Tesis (1996), la ópera prima de Alejandro Amenábar de la que este año se cumplen 25 años. Su aparición en aquella cinta, convertida hoy en una película de culto, cambió su vida por completo. “Recuerdo que cuando estaba a punto se comenzar el rodaje de Tesis tenía muchas dudas, no sabía si estaba preparado para hacer un papel protagonista”, confiesa Noriega en una entrevista en Versión Española. “¿Tú eres tonto? Si dices que no, el siguiente no se va a plantear esas preguntas”, le dijo un buen amigo a Noriega que no tardó en entender que aquello iba a ser el comienzo de su carrera en el mundo del cine.

Aquel amigo era el guionista Carlos Montero -Elite, Física o Química, El desorden que dejas-, quien le daría su primer papel para el cortometraje En casa de Diego (1993). En el rodaje de aquel corto, Amenábar, que estaba haciendo el sonido, se acercó a Eduardo y le preguntó si quería leer un guion que había escrito. Noriega quedó fascinado con la idea de meterse en la piel de Bosco Herranz, uno de los psicópatas más encantadores (y atractivos) que ha dado el cine español. “Aún sigo manteniendo la ilusión y las dudas de aquel entonces, pero también creo que son parte del motor a la hora de trabajar un papel. Sin riesgos, sin temores no saldrían bien las cosas”, apunta Noriega.

'Tesis' (1996) fue el debut como actor protagonista para Noriega ©RADIALPRESS

De psicópata universitario a icono del cine español Bosco supuso el inicio de un camino imparable para Noriega. Así llegaría su siguiente papel en Abre los ojos (1997), creado por Amenábar específicamente para él y con el que recibió su primera nominación en los Goya como mejor actor. Su carrera se dispara a partir de este momento y antes de que finalicen los 90, Noriega llega a rodar cuatro películas, entre ellas Cuestión De Suerte (1996), film en el que compartió protagonismo con la italiana Anna Galiena o Cha-Cha-Chá (1998), comedia co-protagonizada por Ana Álvarez, con la que el actor que mantuvo un romance; o Nadie conoce a nadie (1999), dirigida por su amigo Mateo Gil. Ana Torrent y Eduardo Noriega en 'Tesis' (1996), de Amenábar Con el inicio de los 2000, veríamos al actor en otras cintas como Carretera y Manta (2000), película en la que trabajo con Carmen Maura y Natalia Verbeke, Plata Quemada (2000), film de Marcelo Piñeyro co-protagonizado por Leonardo Sbaraglia, o El Espinazo Del Diablo (2001), título dirigido por Guillermo del Toro. También fue muy destacado su papel en El Lobo (2004), película en la que encarnaba la figura real de Mikel Lejarza, un policía infiltrado en el grupo terrorista ETA.

Su paso por Hollywood Su proyección internacional arrancó en 2008, cuando se lanzó a la producción cinematográfica de cintas como En el punto de mira (2008), lo que le llevó a trabajar en México, Argentina, República Dominicana, EE.UU. o Francia. Su primer papel en una película estadounidense fue Blackthorn: Sin destino (2011), un western en el que Noriega pudo compartir pantalla con el actor americano Sam Shepard. “Esta profesión es muy costosa como para no rodearse de gente apasionada”, contaba el actor en una charla con Días de Cine. Eduardo Noriega (Santander, 1973) GTRES

Con Arnold Schwarzenegger en El último desafío Fue uno de sus papeles más raros de su filmografía. El último desafío (2013) es una película de acción "gore" que se alejaba de todos los pronósticos, incluidos los del propio Noriega. Acostumbrado a meterse en la piel de personajes retorcidos, en El último desafío se convierte en Gabriel Cortez, uno de los capos más poderosos del narcotráfico en EEUU. Una película de acción rodada junto a uno de los grandes actores del genero, Arnold Schwarzenegger.

Los traductores, su última película En los últimos años, Noriega formó parte del reparto de la comedia Los miércoles no existen (2015), compartió créditos con Michelle Jenner en Nuestros Amantes (2016) y ha sido dirigido por Álex de la Iglesia en la comedia Perfectos Desconocidos (2017), remake de una película italiana dirigida por Paolo Genovese en la que Eduardo era pareja de Dafne Fernández. Los traductores (2019), coprotagonizada por Lambert Wilson y Olga Kurylenko, es el último trabajo en el que hemos podido ver al actor. Un thriller psicológico protagonizado por el editor de un escritor de bestsellers que introduce a nueve traductores en un búnker de lujo con el fin de que traduzcan en tiempo récord su última novela y evitar cualquier filtración. 53.26 min Entrevista completa con Eduardo Noriega

Noriega, el conquistador Tampoco se le ha resistido la televisión. El año pasado pudimos verle en la serie de RTVE, Inés del alma mía, adaptación de la novela de Isabel Allende, en la que Noriega interpreta al conquistador Pedro de Valdivia junto a la actriz Elena Rivera. “Solo con llegar al desierto de Atacama con el equipo, los caballos, vestuario… fue una cosa alucinante”, cuenta Noriega que explica que fue uno de sus rodajes más complicados e inolvidables a lo largo de su carrera. Eduardo Noriega en la serie 'Inés vida mía' (2020)