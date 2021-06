La influencer María Castro nos lleva de la mano en el camino de la maternidad. Después de convertir en sonrisas las cicatrices de su cesárea y de facilitar nuestra vida con sus trucos llenos de ideas e imaginación, es mejor guardiana que nadie del respeto por nuestras mentes y nuestros cuerpos que tenemos que tener si queremos embarcarnos en este viaje. Con esta actitud se dirigía hoy a una revisión ginecológica, meses después de darle la bienvenida a su segunda hija, Olivia.

"Pues aquí, esperando para entrar en el gine y que me digan que el cuerpo de la mujer es tan mágico que después del esfuerzo que hemos hecho este año está en perfecto estado, para otro... o no, José Manuel Villalba", bromeaba. Es el nombre de su marido, que estaba a punto de descubrir, como ella, si sería biológicamente posible seguir ampliando su familia. Por suerte, todo marcha perfectamente: "Bromeaba al entrar", clarifica la actriz, "pero no hay mejor cosa que ir al médico y que te digan que todo está perfecto, todo está en su sitio y todo correcto".

María Castro comparte su vida en 'stories' Instagram