José Ortega Cano ha ingresado en el hospital para someterse a un cateterismo. El diestro, de 67 años, ha dicho encontrarse "entre nervioso y tranquilo" cuando entraba al centro sanitario, maleta en mano, bajo la atenta mirada de su esposa, Ana María Aldón. "Yo estoy más nerviosa", afirma. La pareja no sabía cuánto tiempo iba a tener que estar ingresado y se mostraba visiblemente preocupada por la intervención, pero sus hermanos, Conchi y Paco, han confirmado que el procedimiento ha salido bien.

"Muy bien, muy contentos", dice Paco, que explica que ya se ha realizado el cateterismo. Conchi revela cómo se encuentra su hermano. "Está muy espabiladico y muy bien", ha dicho, y comunica que los médicos ya ven el final del ingreso si nada se complica: "A lo mejor mañana le dan el alta".

Un momento difícil para la familia

Este ingreso llega en un momento delicado para familia, que a la atención generada por el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva añade, ahora, otro foco de preocupación. Las razones de la intervención las anunciaba recientemente la propia Ana María Aldón: “Hace unos días le realizaron un TAC colonario y no es muy favorable, nos han dado el resultado esta semana y no es favorable. Han encontrado algo y hay que operar, se opera la semana que viene”.

La colaboradora televisiva confimaba no encontrarse en un buen estado de ánimo tras conocer la noticia. “Estoy preocupada. Le van a hacer un cataterismo, pero no sé que ha pasado... cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación”.

El 9 de junio, José Ortega Cano y Gloria Camila fueron a la clínica San Juan de Dios, de Ciempozuelos (Madrid), donde se encuentra internado José Fernando. Ese día, el torero comunicó a su hijo que este martes 15 de junio entraba en quirófano.

Los eventos del día confirman lo que se venía unas semanas rumoreando: el estado de salud del torero no atraviesa su mejor momento. Aún no hay información de qué es ese 'algo' que han encontrado los médicos en sus pruebas previas, pero toda la familia está pendiente de su evolución.

