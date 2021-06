Concha Velasco ya ha pasado por el quirófano y se recupera en planta en el hospital de San Chinarro, en Madrid. El portal ESdiario desvelaba horas que la actriz tenía una hernia, algo que les había confirmado Manuel, uno de los hijos de la actriz. Un duro revés para la actriz, ya que estaba de gira con la obra de teatro La habitación de María. Precisamente a finales de esta semana, el sábado 19 de junio, levantaba el telón en Asturias pero... no va a poder ser. El diario La Razón habló con ella antes de la intervención y parece que Concha le quita hierro al asunto.

Según cuentan, Concha llevaba tiempo con dolores y fuertes molestias que le impedían hacer vida normal y eran un lastre para trabajar. Y por eso ha decidido operarse ahora y evitar que el problema vaya a más y su salud empeore. Ahora solo piensa en que ha hecho lo correcto y tiene que enfrentarse a lo peor: la baja, que podría mantenerla fuera de los escenarios durante más de un mes.

Concha Velasco y su hijo Manuel presentaron La habitación de María en octubre de 2020. Es un regreso a las tablas muy especial y emotivo para la actriz vallisoletana pues dice que será su última función. " Yo creo que tengo la carrera más madura y más construida de todas las actrices de España . He tenido una carrera muy sólida y muy bien hecha desde que tenía 10 años, que empecé como bailarina de ballet clásico, conseguí una beca para estudiar en Inglaterra, a la que no pude acceder por un drama que hubo en mi familia del que salimos gracias a mi madre que me dijo: “mira, si nos vas a ser bailarina, tendrás que ser actriz, pero estudiando, siempre estudiando”.

La polémica de su hijo Manuel

Trabajar con su hijo, autor de la obra, siempre es un placer para ella. "Yo trabajo con Manuel desde que tenía 8 años, que le regaló una cámara de cine mi madre. A mí me gustaría que contara conmigo más, lo que pasa es que últimamente como le ofrecen tantas cosas… El funeral ha sido la obra que ha dado más recaudación en los últimos tres años y ya le llaman para hacer cosas sin mamá. A mí me gustaría que escribiera todo para mí y que no trabajara con nadie, pero comprendo que tiene un momento buenísimo porque acaba de cumplir 44 años y ya va siendo hora de que se desprenda un poquito de mamá".

Concha Velasco en el estreno de la obra 'El funeral' en febrero de 2020. Gtres

Concha revolucionó los titulares de la prensa cuando contó que su hijo Manuel no era de Paco Marsó, aunque era algo que ya se sabía y que se había publicado en prensa. Con Marsó vivió el amor y el desamor, la complicidad y el distanciamiento. "Yo soy creyente, y a mí me gustaría que Dios me permitiera morirme pidiendo perdón a los seres a los que he hecho daño. Ha habido tres a los que he podido hacérselo ya en persona, que están vivo, que les he hecho daño y les he pedido perdón, a Paco Marsó se lo pido yo porque creo que también le he hecho año porque le obligué a hacer funciones de teatro que a lo mejor él no quería hacer".

En 2020, cuando cumplió 80 años, dijo que tenía previsto morirse cuando cumpliera los 82. Es una de las grandes de la interpretación, una gran artista y todo lo que hace y dice es genial, hasta sus comentarios ácidos o los de humor negro.