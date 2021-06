Ha tenido que controlar sus problemas de estrés crónico y que superar sus problemas para quedarse embarazada, pero Soraya atraviesa ahora el momento más dulce de la espera de su bebé: una niña que se llamará Olivia y será la esperada hermana pequeña de Manuela Grace, que ya tiene cuatro años. Es fruto de su relación con el modelo Miguel Ángel Herrera, con quien está prometida pero aún no ha celebrado su boda, pospuesta por el coronavirus y por la nueva aventura en la que se han embarcado: desde hace 19 semanas, Soraya Arnelas disfruta de su segundo embarazo.

"Me moría de ganas por contarlo", decía en una entrevista con la revista Semana, y después de la noticia vienen todos los detalles. La cantante ha utilizado sus redes sociales para explicarnos qué cambios está experimentando su cuerpo en estos primeros cinco meses y cómo está sobrellevando este período comparando, además, con su primera experiencia del camino a ser madre.

"Camino a los 5 meses", escribe en su Instagram. "Me encuentro bien! Los primeros 3 meses me dieron muchos ascos, no tenía náuseas, pero no tenía a penas apetito. Ahora me apetecen cosas frías, saladas... y no os lo vais a creer pero el Dulce y yo no somos muy amigos".

Soraya se suma así a famosas como Paula Echevarría o Ariadne Artiles, que nos han informado de cerca de lo mejor y lo peor del período de gestación que, incomodidades aparte, viven con mucha alegría. Y que, como ya lo habían experimentado antes, dan ejemplo de las diferencias que pueden producirse de un embarazo a otro, a veces para bien.

Soraya y Miguel Ángel con Manuela en una terraza de Madrid. Gtres

Este es el caso de la exconcursante de Operación Triunfo, que ya se ha llevado alguna sorpresa. "En este Segundo Embarazo noto todo mucho antes, lógico, soy más consciente de lo que ya viví una vez. Noto a Olivia desde los 3 meses, os lo podéis creer? Antojos antojos no tengo, me encantan las aceitunas gazpachas", ríe, "pero me sientan fatal".

"Seguro que vosotros también tenéis historias peculiares que contar con antojos, y algunos y algunas sin la necesidad de estar embarazados! Que curioso es el cuerpo!", escribe. ¡Y tanto!