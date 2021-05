En una sociedad como la que vivimos donde todo lo marca lo digital, son muchos padres los que se preocupan por saber si lo están haciendo bien o mal y si son un verdadero ejemplo para sus hijos. Nuestra psicóloga Silvia Congost habla en directo con María Castro para conocer su punto de vista como madre y como trata de ejercer una influencia positiva sobre sus hijas, un ejemplo de su día a dia es cómo conseguir que coman de manera saludable o lograr que a sus hijas les guste leer. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ser una buena influencia para tus hijos? Sin duda alguna, con esa pregunta estas en un buen comienzo para conseguirlo. Atentos al directo que nos han dejado en Instagram de RTVE Silvia Congost y María Castro.

Los padres son reflejo de sus hijos. No les pueden pedir que dejen las pantallas si les ven continuamente enganchados a ellas. No se les puede pedir que sean pacientes si ellos mismos pierden la paciencia a la mínima de cambio. No se les puede exigir que mantengan su habitación o sus juguetes ordenados sino hay orden en el resto de la casa.

Para María Castro es fundamental el tiempo que se pasa con los hijos. Este tiempo puede ser tanto en cantidad, pero sobre todo tiempo de calidad. Tiempo para conocerlos mejor, para hablar mucho y que puedan expresar sus miedos y preocupaciones. De esta manera la actriz asegura que podremos saber más de nuestros hijos y ayudarles con su desarrollo como personas. Asegura que un matiz importante es transmitirles que el tiempo que pasamos con ellos estamos disfrutando también, y por su puesto no olvidar que para ellos el tiempo es relativo y necesitan sentirse escuchados.

El ambiente que se vive en una casa es fundamental para el desarrollo de los más pequeños. Si crecen rodeados de amor y respeto esa es la manera que van a aprender a la hora de sus relaciones. En cambio, si ven desigualdades serán las que apliquen en sus relaciones futuras.

La principal conclusión a la que han llegado María y Silvia es que los padres educan con el ejemplo, con sus conductas y reacciones y sobre todo con la manera de relacionarse con los hijos.

Un punto importante sobre el que han hablado nuestras colaboradoras es el tema de la autoestima de los más pequeños y qué pueden hacer los padres para fomentar este aspecto tan importante desde pequeños. Para los padres es importante la imagen que los hijos tienen sobre ellos como educadores como la que tengan de ellos mismos ya que se trata de la base de la autoestima que van a tener el día de mañana.

María está preocupada como influencer de dar una imagen real como madre, y no ser una madre perfecta. RTVE

En función de si tienen una buena autoestima o no, los niños pueden tener miedos o inseguridades, pueden ser ambiciosos o siempre aspirar a más. De la autoestima también depende que sean celosos tanto en sus relaciones con los hermanos como con los compañeros de colegio.

Los niños suelen ver a sus padres como personas perfectas, y esto no es así. Es importante reconocer errores delante de los hijos para que ellos mismos se quiten la presión de decepcionar a los mayores si que equivocan, ya que esto puede causar problemas. Hay que tratar siempre de resaltar lo positivo del niño , no compararle con otros niños ni con sus hermanos y convertir en habilidades sus propias debilidades.

Otro aspecto importante en nuestro directo de Instagram ha sido la dependencia emocional de los niños o si son más propensos a aguantar una relación de maltrato físico o emocional. Los niños van a prendiendo de todo lo que les rodea y es como si su cerebro quedara programado con lo que van viviendo. Tener una buena autoestima es fundamental para poder evitar conflictos en su forma de relacionarse.

Algo que preocupa de manera especial a María Castro es la imagen que proyecta a través de las redes sociales como madre, ya que su verdadero objetivo ha sido siempre mostrarse tal cual es y no parecer perfecta. Cada madre es perfecta ya por si misma, y no hay ninguna que lo haga mejor que otra. María muestra sus cara optimista pero asegura que tienen dias mejores que otros como todas las personas.

Para Sivia Congost es importante practicar el "Yo me amo": cuidar el cuerpo la mente y las relaciones RTVE

Interesante matiz es el que aporta Silvia con el movimiento " Yo me amo": cuida tu cuerpo, tu mente y las relaciones. Esto será la base de una buena autoestima en los adultos para poder transmitirselo a los más pequeños.

Todos los niños del mundo tienen algo en común. Todos quieren y buscan ser amados, reconocidos y respetados por los padres y para ello tienen a imitarles para buscar que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Quizá esta sea la principal razón para convertirnos en ese espejo para nuestros hijos y ser sus verdaderos influencers. Cuando los hijos sean mayores buscarán la opinión de los padres para aspectos importantes de su vida como por ejemplo enfocar su carrera o poder hablar con naturalidad de aspectos sexuales. Vuelve a ver el directo en Instagram y no te quedes con ninguna duda sobre como conseguirlo con éxito.