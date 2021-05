Hablar de sexo con tus hijos es un problema al que se tienen que enfrentar los padres alguna vez. Y aunque resulte incómodo, no hay que rehuir ese momento. Hablar de sexo es mucho más importante de lo que podemos imaginar, y sobre todo hacerlo con calidad. Para ellos y para nosotros, incluso puede fortalecer nuestros vínculos por la confianza y la intimidad que este momento genera. Para hablar sobre este tema tenemos a la comunicadora Tania Llasera, mamá de dos pequeños, nos habla de su experiencia, poco común, y nos contará cómo ella se enfrenta a este dilema.

Lo primero, es importante conocer cuál es la principal fuente de información de nuestros hijos cuándo hablan de sexo. Según un estudio de la Liga Española de Educación, las principales fuentes de información sobre sexualidad entre adolescentes son: los centros educativos, en segundo lugar, las amistades, en tercer lugar, Internet y, en cuarto, y aquí hay un problema, los padres.

“Me parece una vergüenza”, exclama Tania Llasera. Y lo es, porque esta información que ha desvelado el estudio debería ser de otra manera. Pero son muchas las razones por las que esto sucede y vamos a analizarlas. A la pregunta de si ella hablaba de pequeña de sexo con sus padres, la respuesta es positiva: “En mi familia somos un poco atípicos porque siempre se ha hablado de manera natural, de una manera fluida, nunca ha sido un tabú”. Algo que debería ser natural en todas las familias, es la excepción. El estudio del que hablábamos antes es el reflejo real.

En Confianza con Silvia Congost - Hablar de sexo con los hijos con Tania Llasera RTVE





Entiendo que cuando este momento se produce no siempre es tan fluido como en la familia de Tania Llasera. Cuando surgen las primeras preguntas, también hay dudas y miedos sobre cuál es la forma adecuada de abordarlo. Pero cuanto mejor lo hagamos al principio, mejor será para el futuro. Pensemos en cómo hablaron nuestros padres con nosotros, analicemos esas inseguridades y veamos qué queremos mejorar. Así es complicado hacerlo mal. Otra cosa importante, como comenta Tania: “Esto no es una conversación de un día, hay que fluir con tus hijos según van evolucionando”.



Después de analizar en qué queremos mejorar, olvidemos rehuir el tema cuando haya dudas. No hay excusas para la falta de tiempo. Cuando se hable de este tema hay que ser sinceros. Si se hacen preguntas, y nosotros no les damos respuestas, las buscarán en otra parte. Es mejor que nosotros les demos esa información que necesitan. No mintamos, hay que ser claros y sinceros. Así se sentirán seguros de sí mismos. Y esto es importante porque, como explica Tania Llasera, “hoy en día los padres tenemos nuevas batallas como Internet, que hace todo más accesible”.

También tenemos que dejar fuera los juicios, no debemos juzgarles porque nos pregunten sobre el tema, más si son adolescentes. Evitemos perder su confianza. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y que es muy importante, es que hay que llamar a cada órgano por su nombre, como hacemos con el resto de partes del cuerpo. Si lo llamamos diferente, como comento en el vídeo, ya estamos creando un prejuicio. Tania, como madre, explica que para ella es demasiado técnico utilizar esas palabras, pero hay que pensar que es el nombre impuesto. Igual que a un diente se le denomina diente porque es el nombre que tiene.

“Yo siempre voy a hablar con mis hijos de lo que quieran hablar, y así desmitificar un poco el sexo”, explica Tania. Esa es una actitud perfecta para enfrentarse a este momento. Aunque eso sí, no olvidemos que no hay que dar más información de la que piden, lo ideal es también preguntarles a ellos. Así les daremos la respuesta adecuada. Comprenderles, saber qué quieren saber, ponerse en su piel, mejorar conversaciones pasadas, no juzgarles… Todo esto es importante para hablar de sexo con nuestros hijos y que deje de ser a asignatura pendiente. En definitiva, la clave principal es enfrentarse a esta conversación con naturalidad. Así todo será más fácil.