El intrigante mundo de Sara Carbonero y sus libélulas

Sara Carbonero está reflexionando sobre la vida y la madurez sentimental. Meses después de su separación de Iker Casillas, la influencer se prepara para el verano con una sonrisa y mucha alegría por la vida. Dice que hay que disfrutar de cada momento y vivir la vida por todo lo alto. Todo ha empezado cuando una preciosa libélula se coló dentro de su casa y Sara Carbonero compartió una fotografía del insecto con una lección de vida muy importante para todos, ya que las libélulas se encuentran cerca de agua en buen estado, lo que siempre ha servido al ser humano para identificar dónde hay agua en buen estado. Con el tiempo se les ha ido dando un significado mucho más profundo que Sara ha compartido con todos sus seguidores.

Sara Carbonero busca el significado de la vida en las libélulas

Las libélulas son unos insectos alargados con dos grandes alas transparentes que suelen encontrarse cerca de lagos, charcos, ríos y tierras pantanosas donde pueden alimentarse de otros insectos como moscas, abejas, mariposas y polillas. Son completamente inofensivas para el ser humano y controlan de manera natural a otros insectos transmisores de enfermedades, por lo que están consideradas en algunas culturas como seña de buena ventura. Y así es como en parte las considera la propia Sara Carbonero, a quien se le coló una bonita libélula dentro de su casa, lo cual no es de extrañar, ya que la influencer vive en una urbanización rodeada de lagos.

El significado espiritual de las libélulas encuentra su origen en el fengshui, una de las corrientes filosóficas chinas de origen taoísta basada en la ocupación consciente y armónica del espacio, donde se dice que la presencia de una libélula en la casa o en los jardines significa buena suerte, especialmente en el área del trabajo o negocios. Pero para Sara tiene un significado aún mayor y lo ha compartido en una captura de pantalla a través de sus stories de Instagram: "Se dice que si sueles ver libélulas a menudo puedes estar seguro de que tus guías y guardianes están intentando comunicarse contigo, por lo que tienen un sifnificado espiritual intrigante", dice.

Una bonita libélula se cuela en casa de Sara Carbonero Una bonita libélula se cuela en casa de Sara Carbonero @saracarbonero en Instagram

Para ella, las libélulas también significan madurez y profundidad en el sentir de la vida porque "en la mayoría de regiones del mundo la libélula posee un significado espiritual", según la captura de pantalla que ha compartido Sara Carbonero. Explica que las libélulas simbolizan "el cambio en la perspectiva de la auto-realización, la madurez mental y emocional y la comprensión profunda del significado de la vida". ¿Está Sara Carbonero en un proceso personal y mental de autocomprensión? ¿Está queriendo decir algo a sus seguidores?

Después de su ruptura con Iker Casillas y su recaída a principios de año, Sara Carbonero volvió a su trabajo en las ondas de la radio con más fuerza que nunca para entrevistar a pesonalidades de la cultura nacional. Ha aprendido a vivir el momento o, al menos, está en ello. Con la aparición de la libélula, Sara también ha aprendido otro de los significados místicos de cuando te cruzas con uno de estos insectos: "Debido a que la libélula vive la mayor parte de su vida como ninfa, cuando es adulta solo vive uno dos meses. Aunque viven poco lo hacen al máximo, por lo que las libélulas simbolizan la virtud de vivir en el momento y la vida al máximo", escribe mientras que se declara fan de las libélulas por completo.

Sara Carbonero reflexiona sobre la vida en Instagram La 'influencer' pasa por un proceso místico y espiritual personal @saracarbonero en Instagram

La influencer lleva días pensativa en sus posts de Instagram. Estos son sus pensamientos sobre la vida, pero no todos sus seguidores están de acuerdo con el misticismo de Sara Carbonero. Tras haber compartido el siignificado espiritual de las libélulas, uno de sus seguidores le ha contestado a su story con otro posible significado: "A veces significa también que tienes que cerrar las ventanas de casa con mayor frecuencia para que no entren bichos", junto a un divertido emoji. Una pequeña anécdota que Sara siempre recordará: "No todo va a ser mística", escribe.

¿Estará Sara Carbonero ilusionada de nuevo en el amor? ¿Habrá conocido a alguien que le arroje esa madurez y esa luz que tanto refleja en sus reflexiones? En uno de sus últimos mensajes dice haber encontrado ese haz de luz multicolor en su vida: "Algunos tenemos un acabado mate, otros satinado, otros esmaltado. Pero de vez en cuando conoces a alguien que es iridiscente y, cuando ocurre, no hay nada comparable", escribe en su último post, una Sara Carbonero que presume de madurez sentimental tras sus últimos altibajos.

